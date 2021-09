Viorica de la Clejani, mesaj emoționant după ce a fost externată. În ce stare se află acum

Viorica de la Clejani a fost externată de la Matei Balș, cel puțin asta reiese din ultima postare pe Instatory. Ea le-a transmis și un mesaj fanilor săi. Iată cum se simte.

După ce pe Facebook a afirmat că abia așteaptă să ajungă acasă, mulțumindu-le doctorilor de la spitalul Matei Balș unde s-a aflat internată, după ce s-a infectat cu coronavirus, Viorica de la Clejani a postat pe Instagram un alt mesaj, în care artista îi mulțumește divinității că eset acasă, alături de familie și de cățeii ei.

„Doamne, îți mulțumesc din suflet că m-ai adus acasă lângă familia mea și lângă cățeii mei, la căsuța mea… Off, tare bine e să fii sănătos! Iubiți-vă! Respectați-vă! Fiți fericiți, că într-o secundă vă duceți… când nici nu vă gândiți.

Mă simt bine acum! Am venit la spital cu toată încrederea și mi-am pus toată speranța în medici și în Dumnezeu!

Off, tare bine e sa fii sănătos!

Viorica de la Clejani, care nu fusese vaccinată anti-covid, s-a infectat cu noul coronavirus. Ioniță de la Clejani a spus că s-a speriat tare când a aflat că soția sa a luat boala.

„Mi-a fugit pământul de sub picioare când am aflat că soția mea s-a îmbolnăvit de Covid. Ea e universul meu și al copiilor mei, așa că am reacționat imediat.

Am internat-o la Matei Bals de trei zile și situația sa e una bună. Am toată încrederea în medici și in asistente, ca vor avea grijă de soția mea.”, spunea, în exclusivitate, Ioniță de la Clejani pentru redacția Playtech-Impact.