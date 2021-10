Viorica de la Clejani, dezvăluiri crunte după ce a luat covid-19. A mărturisit cu ochii în lacrimi ce a văzut în spitale, în pandemie

Viorica de la Clejani s-a vindecat de Covid. Deși acum se simte mai bine, vedeta mărturisește că a rămas marcată de ce a putut să vadă în spitalul în care a stat internată. Dezvăluirile cântăreței de muzică lăutărească sunt de-a dreptul șocante. Ți se face pielea de găină!

Viorica Manole, soția lui Ioniță de la Clejani, a trecut prin momente grele după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Celebra artistă a făcut o formă gravă a virusului, care a pus-o efectiv la pământ. Simptomele au fost destul de grave, Viorica necesitând internarea la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală.

Cu mâna pe suflet, cântăreața mărturisește că înainte nu a crezut deloc în această boală. Credea că este doar o simplă răceală, care se poate trata cu pastile la domiciliu. În momentul în care starea sa de sănătate s-a agravat, Ioniță de la Clejani a dus-o de urgență la spital.

„Când auzeam la mine în casă despre Covid…deci nu credeam! Eram de părere că este doar o răceală. Eram obișnuită să răcesc destul de des, din cauza programului nostru artistic. De când a venit pandemia, de doi ani de zile, eu nu am mai răcit deloc. Am exclus ideea că aș putea avea Covid. Dormeam, fără să mănânc. Am avut febră foarte mare. Ziceai că sunt un mort, eu nu mai realizam nimic.

Am crezut că Ioniță aranjase cu Poliția, cu o prietenă pe care o știm ca să spună că am Covid. El are vaccin, eu nu! Eu nu sunt în măsură să-mi dau cu părerea, fiecare decide să facă ce vrea. Eu nu sunt vaccinată, el este. Care este prostul și care este deșteptul?”, a declarat Viorica de la Clejani în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV.