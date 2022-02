Ion Țiriac, regretat de un fost lider mondial ATP. Miliardarul român a avut, după ce „a agățat racheta-n cui” și o prodigioasă carieră de manager pentru mai mulți jucători de top. Unul dintre cei mai importanți a fost germanul Boris Becker, câștigător a șase turnee de Grand Slam. Deși a adunat milioane doar din premiile obținute în tenis, neamțul a ajuns să-și declare falimentul, acumulând datorii enorme. Ion Țiriac e regretat de fostul său protejat, Becker fiind convins că ar fi avut o avere uriașă dacă nu s-ar fi despărțit profesional de român.

Ion Țiriac, regretat de un fost lider mondial ATP. Descoperit și lansat de Ion Țiriac, Boris Becker a devenit, în 1985, cel mai tânăr câștigător din istoria Wimbledon-ului, la 17 ani și jumătate. Germanul a câștigat șase titluri de Grand Slam, ajungând și lider mondial în 1991.

Ion Țiriac (82 de ani) i-a ghidat cariera, din postura de manager, dar și de antrenor. Românul a fost foarte apropiat de Boris Becker (54 de ani), în care a văzut de la început potențialul unui jucător de mare clasă. Cei doi au lucrat împreună până în 1993.

Tot atunci, au început primele probleme ale lui Becker cu fiscul german, în același an însurându-se cu cea de-a doua soție, Barbara. De altfel, după ruptura de Țiriac, Becker nu a mai câștigat decât un titlu de Grand Slam, Australian Open, în 1996.

Ion Țiriac nu i-a mai ghidat nici cariera, dar nici finanțele germanului care a câștigat 22 de milioane de euro doar din tenis. Treptat, acesta s-a înglodat în datorii din cauza investițiilor neinspirate, dar și a divorțului de Barbara. După ce a renunțat la cariera de jucător, Becker a fost, între 2013-2016, antrenorul lui Novak Djokovic.

În 2017, Boris Becker, care acumulase un munte de datorii, a fost declarat în incapacitate de plată de către un judecător sindic din Londra, unde sportivul are o reședință.

În 2019, Becker a fost silit de o instanță să-și vândă la licitație unele bunuri, printre care și trofeele de Grand Șlam câștigate. A obținut 765.000 de euro, în condițiile în care datoriile sale sunt estimate la 56 de milioane de euro.

Boris Becker a afirmat, de curând, că n-ar mai fi ajuns la faliment dacă nu s-ar fi despărțit de Ion Țiriac. El a fost nevoit să apeleze la alți oameni, care l-au consiliat prost.

„Eu eram jucător de tenis și nu am studiat managementul afacerilor sau dreptul. De asta după ce am terminat cu tenisul am devenit dependent de anumiți sfătuitori și manageri, care evident că nu îmi dădeau mereu cele mai bune sfaturi. Ce alternative aveam? Am făcut o grămadă de greșeli și încă trebuie să plătesc și astăzi”, a spus Becker, conform spotmedia.ro.