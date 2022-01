Ion Țiriac i-a dat gata pe englezi cu averea sa. Fostul jucător de tenis este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai bogați români. Ion Țiriac are numeroase afaceri, în domenii variate, dar a patronat și câteva turnee importante de tenis. Publicația britanică The Sun i-a dedicat un amplu material în care au „radiografiat” viața miliardarului român. Ion Țiriac i-a impresionat pe jurnaliști prin dimensiunea bogăției sale, mai ales comparată cu cea a unor superstaruri ale sportului actual.

Ion Țiriac i-a dat gata pe englezi cu averea sa. Omul de afaceri de 82 de ani a rămas o figură aparte în lumea tenisului, dar și a afacerilor. Fără să dorească să se facă plăcut de alții, Ion Țiriac și-a văzut, constant, de drumul său în viață.

Ion Țiriac este subiectul unui amplu material scris de jurnalistul Jon Boon pentru publicația The Sun. Articolul are un titlu sugestiv: „Mingea de bani. Legenda tenisului, Ion Țiriac, are de patru ori mai mulți bani decât Federer și are câștiguri nete mai mari decât Messi și Ronaldo la un loc”.

Articolul despre Ion Țiriac pomenește și despre cariera de jucător a acestuia. Ion Țiriac a câștigat 22 de turnee la dublu masculin, inclusiv la Roland Garros, în 1970, alături de Ilie Năstase. Toto împreună cu Nasty, el a dus România în 3 finale de Cupa Davis, jucând cu Salatiera de argint pe masă, inclusiv în București. Deși cunoscut mai mult ca jucător de dublu, Ion Țiriac a fost și un redutabil tenisman de simplu, el fiind chiar în Top 10 în anul 1968.

Ce amănunt i-a impresionat pe jurnaliștii britanici

Ion Țiriac a câștigat în toată cariera de jucător 150.000 de lire sterline, scrie jurnalistul de la The Sun. Adică, aproximativ 180.000 de euro. Dar averea adevărată a făcut-o abia după ce și-a încheiat cariera de jucător.

„Țiriac a adunat aproximativ 1,2 miliarde de lire sterline, circa 1,44 miliarde de euro, numai de pe urma afacerilor. Țiriac a devenit unul dintre cei mai bogați sportivi din lume după ce a înființat prima bancă privată din România și a pus bazele unor firme de asigurări și leasing auto”, scrie sursa citată.

În articolul din The Sun se amintește și de turneele de la Stuttgart, Hanovra și Madrid, pe care le-a deținut miliardarul român. În 2005, averea lui Ion Țiriac era estimată la 650 de milioane de lire sterline (780 de milioane de euro). În 2007 era deja primul român care intra în Topul Forbes al miliardarilor lumii. Între timp, averea magnatului român s-a dublat datorită investițiilor inspirate.

Articolul menționează și amănunte despre viața privată a lui Țiriac, amintind că a fost căsătorit o singură dată, cu fosta handbalistă Erika Bredt. De asemenea, este pomenită și pasiunea pentru mașini, mai ales de cele peste 500 de automobile de colecție pe care le posedă.

„Am muncit ca un câine”

Jurnalistul englez subliniază și faptul că Ion Țiriac a rămas, totuși, un om conștient de rădăcinile, dar și de limitele sale.

„Cu noroc, am atins o rachetă de tenis cu 5 zile înainte să împlinesc 15 ani. A fost momentul care mi-a schimbat viața. Am început să joc tenis, am fost un bun sportiv, dar lipsit de talent. Așa că am muncit ca un câine, așa cum am făcut tot restul vieții mele”, a declarat Ion Țiriac, conform sursei citate.

Ion Țiriac a vândut, recent, turneul de la Madrid, contra unei sume estimată între 200 – 250 de milioane de euro. Omul de afaceri are în plan să reînființeze o competiție ATP în București, așa cum a fost cea patronată până în 2016, „Năstase – Țiriac Trophy” și desfășurată pe Arenele BNR.