Cum a distrat-o, în română, Boris Becker pe Simona Halep. „Eu vorbesc românește”

Un dialog savuros între Boris Becker și Simona Halep a avut loc înaintea unui interviu realizat de canalul Eurosport. Fostul tenismen a surprins-o pe campioana noastră.

Cum a distrat-o, în română, Boris Becker pe Simona Halep

Când un sportiv legendar precum Boris Becker te întreabă „ce faci?”, iar apoi îți spune că vorbește românește, nu are cum să nu îți vină să zâmbești. Asta i s-a întâmplat Simonei Halep, care a avut un dialog de la distanță cu fostul mare tenismen german, realizat prin intermediul celor de la Eurosport. Boris Becker a surpins-o pe Simona Halep cu cunoștințele sale de limba română, pe care le-a deprins lucrând o bună perioadă cu Ion Țiriac, care i-a fost antrenor și manager. „Eu vorbesc românește”, i-a spus Boris Becker campioanei noastre, care s-a amuzat copios în dialogul cu fosta mare glorie a tenisului mondial.

„Mai știu doar câteva înjurături și atât. Țiriac mi-a fost profesor. Iar Năstase a fost și mai rău. Ilie nu poate încheia o propoziție fără să înjure”, i-a mărturisit Boris Becker Simonei, dar în limba engleză de această dată.

Boris Becker era pe punctul de a ajunge antrenorul Simonei Halep

Varianta ca Boris Becker să devină antrenorul Simonei Halep a fost vehiculată tot mai des după anunțul încetării colaborării dintre sportiva noastră și australianul Darren Cahill. Fostul mare tenismen a spus că nu au fost niciodată discuții concrete, deși s-a vehiculat de multe ori varianta ca el să o antreneze pe Simona Halep. Boris Becker are un contract cu Federația Germană de Tenis și cu Eurosport. În plus, consideră că Darren Cahill este singura persoană potrivită pentru a o antrena pe Simona. Și s-a dovedit că avea dreptate, din moment ce Simona și Darren și-au reluat colaborarea, după un an de pauză, datorate unor probleme personale ale australianului.