Ion Țiriac, cuvinte dure despre Patrick Mouratoglou. Cine ar fi trădat-o pe Simona Halep, de fapt: „E un sport bănos”

Ion Țiriac, cuvinte dure despre Patrick Mouratoglou. Simona Halep nu ar avea nevoie de preparator fizic, dacă antrenorul său ar fi profesionist, este de părere miliardarul. Jucătoarea din Constanța ar fi fost trădată de o persoană apropiată din cercul său profesional. Cum ar fi ajuns tenismena să fie pozitivă la testul anti-doping, de fapt.

Ion Țiriac, nume cu greutate în tenis, a comentat situația vulnerabilă în care se află Simona Halep. Vineri, 21 octombrie, informația potrivit căreia jucătoarea din Constanța a fost testată pozitiv la testul anti-doping a făcut înconjurul lumii. Roxadustat este denumirea substanței interzise depistate la analizele de sânge ale sportivei.

Multe personalități din lumea sportivă sunt de părere că Simona Halep nu ar fi luat intenționat un astfel de produs. Tenismena se bucură de foarte mare rezistență fizică, fără să aibă nevoie de un stimulator în acest sens. Unii comentatori susțin că, de fapt, rezistența fizică ar fi punctul forte al jucătoarei de tenis.

Cu privire la situația de față, Ion Țiriac a ținut să sublinieze că Simona Halep nu ar avea nevoie de preparator fizic, dacă antrenorul său ar fi unul profesionist. În cuvinte puține, campionul de legendă l-a făcut praf pe Patrick Mouratoglou. Miliardarul a sugerat și că, într-un astfel de sport, jucătorii trebuie să fie foarte atenți la antrenorii pe care îi aleg.

E un sport profesionist, foarte bănos. Cei buni fac între 30-50 milioane per an. Formula 1, jucători de fotbal… Nici ăla nu face 50 de milioane pe an”, s-a exprimat Ion Țiriac, potrivit Sport.ro .

Fostul jucător profesionist de tenis nu este singurul care nu-l privește cu ochi buni pe antrenorul Simonei Halep. Un alt nume din sportul românesc este de părere că tenismena a fost trădată. S-a întâmplat pentru că jucătoarea din Constanța ar fi avut prea mare încredere în oamenii din cercul profesional din care face parte.

Ionuț Lupescu a lansat teoria potrivit căreia antrenorul sau medicul Simonei Halep ar fi persoana vinovată de rezultatul pozitiv la testul anti-doping. Fostul fotbalist a explicat pe înțelesul tuturor cum funcționează, de fapt, relația dintre sportiv și cei care se ocupă de latura medicamentației acestuia.

„Cel mai important lucru, la cel mai înalt nivel, este încrederea. Eu am avut parte de doctori extraordinari, atât la echipele de club din Germania, cât şi la națională. Nu am ştiut niciodată ceea ce iau. Am luat doar ce mi s-a dat şi am fost convins mereu că e totul în regulă.

Aşa cred că e şi în cazul Simonei Halep. Ea a demonstrat în toată cariera ei că nu are nevoie de dopaj pentru a fi în top. Acum, a trecut la noul antrenor (Patrick Mouratoglou – n.r.), cu tot cu staff-ul acestuia. Şi a avut încredere totală în oamenii din jurul ei”, a explicat Ionuț Lupescu, pentru ProSport.