‘Ion Dolănescu avea 2 milioane de euro sub saltea’. Ce acuzații aduce presupusul fiu al artistului (exclusiv)

Presupusul fiu al lui Ion Dolănescu continuă să facă dezvăluiri șocante despre regretatul solist de muzică populară.

Ion Dolănescu s-a stins din viață în 2009, însă în urma lui a lăsat un război imens între fiii săi, Ionuț și Dragoș, care s-au duelat ani buni prin tribunale pentru moștenirea de un milion de euro.

La un moment dat, Dragoș Dolănescu mărturisea că tatăl lui dormea pe o saltea cu bani. Pe de altă parte, presupusul fiu al lui Ion Dolănescu, Ionuț Petrescu, a ținut să-l contrazică.

Dragoș Dolănescu ajunsese chiar să-și acuze fratele, pe Ionuț Dolănescu, că a luat toți banii din casa lui Ion Dolănescu după moartea acestuia.

Presupusul fiu al lui Ion Dolănescu a mărturisit abia acum cum ar fi stat lucrurile, de fapt. O bună perioadă de timp, Ionuț Petrescu a locuit în casa lui Dolănescu.

Deși a spus despre Dragoș Dolănescu că nu știe ce s-a petrecut exact în casa tatălui lor, Ionuț Petrescu a adăugat că îl compătimea pe acesta pentru că a pornit de jos.

”Cu Dragoș nu prea am vorbit. Din 2011 nu am mai păstrat legătura, îl urmăresc pe pagina lui de Facebook, văd că are succes ca deputat în Costa Rica. Dumnezeu să îi ajute să devină președinte, acolo. Să știți că are un suflet de aur, deși toată lumea spune că are față de om dur. Dragoș n-a trăit în puf, a muncit în străinătate, ca să se întrețină, a fost foarte muncitor, D-zeu i-a ajutat să ajungă unde trebuia!”, a mai adăugat Ionuț Petrescu.