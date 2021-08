Dragoș Dolănescu a rupt tăcerea. Ce i-a transmis fiului nelegitim al lui Ion Dolănescu (exclusiv)

Dragoș Dolănescu vine cu detalii despre un mesaj primit. Ce i-a transmis fiul nelegitim al lui Ion Dolănescu? Politicianul a rupt tăcerea și a împărtășit totul cu fanii regretatului interpret de muzică populară.

Viața tumultoasă a lui Ion Dolănescu este și acum aspru discutată, iar la mijloc sunt acum doi dintre fiii acestuia. Nu puține au fost discuțiile în privința băiatului nelegitim al regretatului solist. Iată că acum intră în vizorul celebrului politician care a ales deja de ani buni să părăsească România.

Deputatul de succes din Costa Rica este preocupat de lumea politică și are șanse mari să devină președintele țării, dar în acest timp tot își mai întoarce privirea spre ce se întâmplă pe meleaguri, mai cu seamă dacă este vorba despre familia sa.

Mezinul familiei Dolănescu i-a oferit o replică usturătoare lui Ionuț Petrescu, bărbat care se consideră moștenitorul nelegitim al solistului de muzică populară. Politicianul a declarat că tatăl său nu a avut nicio relație de dragoste cu mama lui.

În timpul acesta, Petrescu susține cu tărie că așa este. Fiul cel mic al lui Ion Dolănescu a afirmat că tanti Flori chiar a lucrat anterior în casa lor și că mereu a fost respectată, dar tatăl său nu a avut nicio relație amoroasă cu ea. Argumentul acestuia a fost că în primul rând trăsăturile moștenite de toți nu se aseamănă deloc cu cele ale lui, ulterior menționând cine este cu adevărat tatăl său.

Pe tanti Flori, mama lui, care a lucrat la noi în casă, am respectat-o mereu. Dar tata nu a avut o relație de dragoste cu ea. Alăturați poza lui Ionuț Petrescu și a bărbaților din familia Dolănescu, uitați-vă la trăsături, și veți vedea că sunt caracteristici total diferite, din punct de vedere biologic” Dragoș Dolănescu (Sursa: impact.ro )

Presupusul fiu al regretatului cântăreț declara în urmă cu câteva luni că regretă faptul că nu a făcut testul ca să afle adevărul, iar acum lasă în mâna lui Dumnezeu totul și speră ca odată să se facă lumină în privința acestui subiect.

De asemenea, el a mai subliniat și că ambii au mâncat la masa familiei și că acesta a locuit în casă cu toți artiștii, închizând mesajul urându-le pace părinților care s-au stins deja de ani buni.

”Îmi pare foarte rău că nu am apucat să fac testul și să aflu adevărul. Las în mâna lui Dumnezeu și sper ca odată să se facă lumină legat de acest subiect. Și, dacă nu aș fi fiul lui, până la urmă am stat în casa lui, am mâncat la masa lui. Mama, la fel, a stat în casa lui ani de zile. Dumnezeu să îi odihnească în pace pe amândoi!”

Ionuț Petrescu (Sursa: impact.ro)