Ioana State, fără secrete și diete minune. Cum a slăbit mai bine de 15 kilograme: „Acum am avut răbdare”. EXCLUSIV

Ioana State s-a luptat, de-a lungul timpului, cu fluctuațiile de greutate, aspect care i-a dat multe bătăi de cap. Anul acesta, comedianta a trecut însă printr-o transformare uluitoare: a slăbit spectaculos și recunoaște că cea mai frecventă întrebare pe care o primește acum este „cum a reușit?”. Ne-a dezvăluit și nouă metoda, deși precizează că nu este vorba despre nicio dietă-minune. Am aflat și dacă a făcut gaură în buget pentru a-și schimba toată garderoba, dar și cum se simte acum.

Cum a reușit Ioana State să slăbească peste 15 kilograme

În urmă cu câteva luni, Ioana State mărturisea că în adolescență a avut de suferit din cauza kilogramelor în plus. A fost victima bullyingului, pentru că nu se încadra în standardele impuse de societate. A suferit înainte să-și schimbe, în primul rând, mentalitatea și să înțeleagă că, dincolo de aspectul fizic, se ascund atuuri și calități pe care merită să le arate lumii.

Și după ce a învățat să se simtă bine în pielea ei, Ioana State a trecut și printr-o transformare fizică uimitoare. Vedeta Pro TV pare că a topit kilogramele, iar acum își poartă cu mândrie silueta.

Am întâlnit-o la un eveniment și ne-a mărturisit că, într-adevăr, primește des întrebări despre proces. Dar adevărul este că nu a fost vorba despre vreo dietă-minune, ci despre un drum bazat pe răbdare. A renunțat, de asemenea, la micile plăceri alimentare, cum ar fi dulciurile.

Dacă în trecut a apelat la mai multe diete care promiteau rezultate rapide, dar care nu făceau decât să conducă la efectul yo-yo, acum acest lucru nu s-a mai întâmplat.

„Primesc, cred, sute de mesaje pe zi și e imposibil să răspund la toate. Și în același timp, oamenii zic, ‘vreau secretul’, dar nu e un secret anume. Nici n-aș ști să le zic, ‘mănâncă asta și asta, că o să-ți fie și ție la fel de benefic sau de eficient’. Eu am renunțat la zahăr. Mănânc foarte rar zahăr, am renunțat la făinoase, am încercat să evit cât de mult posibil alimentele procesate, să evit combinațiile foarte… despre care se știe că te îngrașă sau că sunt hipercalorice, să zic așa. Deci eu nu am făcut ceva special, nu am fost îndrumată de nutriționist, doar am mâncat curat și sănătos. Și am avut răbdare, ceea ce în alte procese de slăbire ale mele nu se întâmpla, pentru că trebuia să slăbesc 10 kilograme în 3 săptămâni, mă înfometam sau… Și după aia luam 14 înapoi. Acum am avut răbdare și am zis, ‘ok, chiar dacă voi slăbi foarte puțin într-o lună, 2-3 kilograme, cum s-a și întâmplat, trebuie să am răbdare, să am încredere în proces’. Și asta s-a întâmplat. Acum cred că a fost cel mai sănătos slăbit al meu de când mă știu, pentru că am avut răbdare și mi-am dat timp”, ne-a dezvăluit Ioana State.

Cât a cheltuit pentru o nouă garderobă

Odată cu această schimbare, Ioana State a simțit nevoia unei garderobe noi, însă mărturisește că nu a făcut nicio gaură în buget. De fapt, hainele erau deja în șifonier, doar că nu le purta pentru că nu-i plăcea cum se așezau pe corp.

„Nu, n-am găurit bugetul, aveam haine. Și, oricum, nu am slăbit 40 de kilograme. Am dat, cred că între 15 și 20 și nici nu mai știu exact. Nu mai vreau să știu. Dar eu aveam haine. Doar că nu prea le purtam, că nu veneau cum trebuia pe mine, că nu port acum haine mulate sau latex, am tot haine în stil oversize. Mi-am mai cumpărat rochițe, că mi-a fost drag să port. A fost o vară cu multe evenimente și am avut unde să le port. Dar nu pot să mă plâng de o gaură în buget. Îmi e drag să cumpăr haine și niciodată nu trebuie să te gândești așa că faci o gaură atunci când investești în tine și pentru sufletul tău”, a spus Ioana State.

Comedianta a explicat că schimbarea fizică a venit la pachet cu mai multă încredere în sine, însă aceasta nu se datorează doar kilogramelor pierdute. Ea vine și ca rezultat al reușitelor sale din carieră, dar și al evoluției și realizărilor din viața personală, care i-au oferit un sentiment mai puternic de siguranță și satisfacție.