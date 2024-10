Ioana State de la Asia Express, de nerecunoscut în adolescență. Acum arată total diferit, schimbarea este uriașă

Ioana State, cunoscută acum ca una dintre cele mai amuzante femei din stand-up-ul românesc, a avut un parcurs de viață surprinzător. Deși este acum apreciată pentru talentul său umoristic și prezența pe scene mari din țară, începuturile ei nu au fost lipsite de provocări. Într-un mod sincer și autoironic, Ioana a vorbit despre adolescența sa, perioadă în care s-a confruntat cu probleme legate de greutate și acceptarea de sine, dar și despre debutul ei neașteptat în lumea stand-up-ului, unde publicul a primit-o cu brațele deschise.

Pentru mulți adolescenți, perioada liceului este una plină de încercări, iar pentru Ioana State, aceste provocări au fost legate în mare parte de greutatea sa. Cu o sinceritate dezarmantă, comedianta a recunoscut că adolescența nu a fost tocmai ușoară pentru ea, mărturisind că s-a confruntat cu dificultăți în ceea ce privește imaginea de sine și presiunile sociale.

„Acum sunt foarte relaxată legat de greutate, dar nu a fost întotdeauna așa. A fost în perioada adolescenței o vârstă critică pentru orice fată. Fetele de vârsta mea aveau iubiți, eu eram fratele lor. La 16 ani aveam 110 kilograme, acum am 109. Făceau mișto de mine, mă făceau să mă simt diferită”, a povestit Ioana State, dezvăluind cum greutatea ei a influențat modul în care era percepută în societate.

În acea perioadă, glumele care se făceau pe seama ei veneau din partea colegilor de la școala generală din comuna Dascălu, iar Ioana a trebuit să facă față unor momente grele. Autoironia, însă, a devenit arma sa secretă.

„M-a ajutat că sunt plinuță. Ajută autoironia pentru că mă pun pe mine în prim-plan și atunci oamenii nu o percep ca și cum am un soi de răutate. Da, atunci eram în depresie, au fost momente grele prin care am trecut”, a mai spus ea.

Cu toate acestea, Ioana a reușit să își depășească temerile și să transforme greutățile din trecut în inspirație pentru glumele care acum îi fac pe oameni să râdă.

Surprinzător pentru fanii ei, Ioana State nu a visat dintotdeauna să facă stand-up. În liceu, ea aspira la o carieră în muzică și era adesea poreclită „Andra 2” de colegii ei, datorită modului în care încerca să imite inflexiunile vocii Andrei.

Cu toate acestea, soarta avea alte planuri pentru ea. Într-un mod complet neașteptat, Ioana a intrat în lumea comediei. A început să scrie glume pe Facebook, unde a atras atenția publicului și, într-un final, a participat la o competiție de umor.

„A fost neașteptat, nu a fost ceva premeditat. Eu scriam glume pe Facebook, am mers într-o competiție de umor, unde am încercat un număr de stand-up comedy. Am fost primită frumos, a fost un succes”, a mărturisit Ioana State, rememorând acel moment de cotitură din cariera sa.