Ioana Ginghină, mamă pentru a doua oară? Ce a anunțat acum actrița

Ioana Ginghină și-a refăcut viața după divorț, iar dacă actorul și-a găsit rapid o parteneră de discuții, nici ea nu a lăsat prea mult timp să treacă fără iubire în viața ei. Mai mult, la 7 luni de la divorț, vorbește despre o posibilă sarcină.

În anul 2007, Ioana Ginghină trecea prin cea mai grea perioadă din viața sa. Însărcinată în cinci luni, ea a fost nevoită să renunțe la copil, pentru că fătul avea malformații grave. Sarcina era avansată și nu putea face avort, așa că medicii i-au provocat nașterea. A fost un moment traumatizant, dar visul ei de a deveni mamă nu a oprit-o să încerce din nou să aibă un copil. Un an mai târziu, a născut-o pe Ruxandra. Ioana și actorul din ”Numai iubirea” și-au dorit enorm să îi dăruiască acesteia un frățior sau o surioară, dar, din păcate, actrița are probleme și a făcut tratamente de fertilizare pentru a putea rămâne din nou însărcinată.

„Nu am ajuns până la fertilizări in vitro, dar am făcut tratamente cu hormoni, ajunsesem şi la injecţii şi, după aceea, la un moment dat, m-am oprit pentru că reacţiile adverse, pe lângă asta cu îngrăşatul, puteau să ajungă, pe termen lung, până la cancer”, spunea Ioana, în urmă cu mult timp.