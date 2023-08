Motiv de sărbătoare pentru Ramona de la Clejani! Fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani a făcut anunțul: ”Vine el și trage cu dinții” EXCLUSIV

După mai multe despărțiri și împăcări, Ramona de la Clejani a vorbit în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre nuntă! Astăzi este motiv de sărbătoare, pentru s-a împlinit un an de când Ramona și iubitul ei locuiesc împreună. Astfel, artista și partenerul său au de gând să sărbătorească așa cum se cuvine, la o întâlnire romantică. Fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani ne-a vorbit despre relația pe care o are cu iubitul ei, despre momentele dificile pe care le-au întâmpinat de-a lungul timpului.

În urmă cu un an, cei doi au hotărât să locuiască împreună. Chiar dacă au trecut prin momente mai tensionate, totuși au ales să rămână împreună și să treacă cu vederea peste obstacolele pe care le-au întâmpinat în relația lor.

“Astăzi s-a împlinit un an de când ne-am mutat împreună. A fost un an încărcat, cu bune și cu rele, plin de evenimente. Vis-à-vis de familie, am combinat utilul cu plăcutul. Am avut multe obstacole, dar am fost puternică și mi-am văzut de treaba mea. Sunt oameni foarte răi în jurul nostru. Au încercat de milioane de ori femeile să ne pună bețe în roate în relație, n-au reușit, până la urmă. Sunt omul care dacă pleacă, pleacă fără să se uite înpaoi, dar nu m-am luat după ce spune lumea.

Înainte îi controlam telefonul, acum consider că, ce nu știu, nu mă doare. În fiecare seară vine acasă, nu îmi dă motive să îmi fac filme. Orice ar fi și orice ar zice lumea…Oamenii nu vor să mă vadă bine, vor să mă vadă rău. Noi când ne-am cunoscut, aveam deja o carieră, nu m-a luat fără papuci. Am familie, am carieră, eu mă descurc. Dacă nu aș fi avut copiii, aș fi fost ultimul om. Nu îmi permit să fac vreun pas greșit!”, ne-a declarat Ramona de la Clejani, în exclusivitate pentru Playtech Știri.