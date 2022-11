Ramona de la Clejani, la un pas de moarte! Ce i-au descoperit medicii la analize, vedeta e dezolată total

Ramona de la Clejani a fost la un pas de moarte. Cu toate că ar fi trebuit să trăiască una dintre cele mai frumoase perioade din viața unei femeie, a trăit o spaimă teribilă, ajungând de urgență la spital. După ce a fost stabilizată, diagnosticul primit de la medici nu i-a adus nicio consolare: „Era să dau colțul în weekend”.

A plecat din țară pentru a susține un concert pentru românii din Marea Britanie, însă a ajuns de urgență la spital. Ramona de la Clejani a fost la un pas de moarte, în acest weekend. Cântăreața a suferit o hemoragie gravă, având nevoie de intervenția specialiștilor.

Fiica cea mare a lui Ioniță de la Clejani a povestit că efortul depus în ultima perioadă a obosit-o foarte mult, organismul ei dându-i mai multe semnale că este în pragul epuizării.

„Era să dau colțul în weekend… cel mai probabil din cauză că mi-a fost rău de la oboseală. Plus că nu sunt bine nici de la sarcină. Am fost în Anglia și am stat acolo de joi și până ieri (n.r – duminică). Am avut treabă încontinuu unde am depus foarte mult efort, ceea ce mi-a dăunat”, a mărturisit Ramona de la Clejani, potrivit Click! .

A fost nevoie să i se administreze cinci perfuzii, în doar câteva ore, pentru a opri sângerarea. După ce au stabilizat-o și i-au făcut o serie de analize, medicii i-au spus că are o sarcină toxică și că trebuie să elimine orice sursă de stres și oboseală.

În ciuda recomandărilor primite, Ramona de la Clejani mărturisește că nu are cum să renunțe la concerte, având nevoie de bani pentru a-și întreține copiii. Mai mult, după ce a primit îngrijirile de specialitate, cântăreața în vârstă de 31 de ani, în loc să se odihnească, a urcat pe scenă, în fața publicului, simțindu-se obligată să își onoreze contractul.

„Am avut febră mare, nu aveam aer, plus că pe lângă asta am avut și o hemoragie gravă. Medicii de acolo mi-am zis că sunt obosită iar sarcina este foarte toxică și nu am voie să fac nimic, dar eu nu pot să le respect indicațiile, pentru că nu am cum să stau.

Am nevoie de bani să îmi cresc copiii. Chiar dacă mi-a fost foarte rău și am avut o hemoragie, așa am cântat sâmbătă. Nu am avut ce face. Munca este muncă și contractele trebuiesc onorate”, a mai spus artista pentru sursa citată.