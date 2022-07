Insula exotică unde oamenii trăiesc peste 100 de ani. Secretul lor e la îndemâna oricui, dar oamenii nu vor să îl folosească

O insulă exotică a trezit interesul tuturor din mai multe puncte de vedere. Aici trăiesc peste 100 de oameni care au un secret aparte de care țin cont. Majoritatea persoanelor ar putea să facă asta, dar abordează greșit situația. Cum își trăiesc viața fericiți tot timpul? Mulți ar vrea să nu simtă tristețe sau dezamăgire în special în zilele noastre. Ce trebuie să faci pentru acest lucru? Ei au descoperit rețeta perfectă.

Insula Okinawa este o insulă în arhipelagul Ryukyu. Aceasta face parte din prefectura Okinawa în Japonia. Ea mai este cunoscută ca ,,insula nemuritorilor” și are cea mai mare concentrație de centenari din Japonia.

Statul Kitanakagusuku ocupă primul loc în ceea ce privește longevitatea femeilor japoneze. Toți oamenii care locuiesc aici sunt fericiți și duc o viață lungă și plină de bucurii, lucru pe care toată lumea îl dorește.

Pe insulă nu se găsesc mulți medici, dar nici nu este nevoie de intervenția lor pentru că oamenii chiar și la vârste înaintate sunt foarte sănătoși.

,,Mă simt bine. Îmi place să mă plimb și să mă văd cu prietenii. Am mulți prieteni, multe sunt bunici. Vorbim despre mâncare și despre orice”, spune Nobu Higa, o locuitoare din Okinawa în vârstă de 100 de ani.

„Niciodată nu am crezut că voi trăi 100 de ani și că voi ajunge aici sănătoasă. Am luat fiecare zi la rând și așa am ajuns aproape centenară”, spune Hatsuko Kyan, în vârstă de 97 de ani.

„Nu am luat niciodată medicamente. Am multe hobby-uri, îmi place să fiu activă”, spune Yukiko Kina, în vârstă de 88 de ani. „Ce îmi place cel mai mult e să fiu printre oameni, să vorbim și să dansăm împreună. Mă face să mă simt sănătoasă”, spune ea.