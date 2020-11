Inna i-a surprins pe apropiați. În ce și-a investit banii: a strâns milioane de euro până acum

Inna, una din cele mai în vogă artiste ale momentului în România, nu de puține ori și-a șocat fanii. De fiecare dată s-a reinventat și a venit cu ceva proaspăt și nou în fața publicului ei. Recent vedeta a demonstrat că pandemia nu i-a afectat prea tare conturile. Ba mai mult, investițiile făcute i-au adus și profit.

Cu milioane de fani pe rețelele de socializare, dar și una din cele mai urmărite artiste române, la nivel internațional, pe Youtube, Inna este împlinită din punct de vedere profesional. Milioanele de euro care i-au intrat în cont, sunt o dovadă a succesului și, de ce nu, a muncii de până acum.

Toate sacrificiile și multele ore de muncă au dat în sfârșit roadele așteptate. Inna, conform apropiaților, și din punct de vedere personal stă foarte bine. Într-un interviu acordat recent revistei Ciao, Inna s-a destăinuit asupra sacrificiilor făcute ca să ajungă unde este astăzi.

Sunt multe și fiecare reprezintă o nouă reușită de care m-am bucurat: prima dată când mi-am auzit piesa la radio, primul concert, primele concerte în țări precum Japonia, Mexic, în Statele Unite, prima colaborare muzicală, prima dată când am semnat cu o casă de discuri din afara României etc.”, a declarat artista .

Cei mai mulți bani Inna i-a câștigat atât din albumele lansate, cât și din concertele și piesele difuzate în media românească și internațională. Conform Celebritynetworth, Inna are o valoare netă de 20 de milioane de dolari.

Primul său album de studio ”Hot” a fost lansat în 2009, și a adus primele câștiguri artistei. Acest moment a fost rampa de lansare la nivel internațional. Albumul a propulsat-o pe locul 9 în Franța și albumul i-a fost certificat Platinum. Albumul ei ”I Am the Club Rocker”, lansat în 2011, a ajuns pe locul 8 în Mexic.

În același inteviu, acordat revistei Ciao, Inna a vorbit și despre investițiile făcute, declarând: ”Sunt partener la Global Records alături de Lucian, managerul meu, deci în entertainment.” În același timp, Inna este implicată într-un proiect de amploare care a fost lansat pe 27 noiembrie, ”Dance Queen’s House”, despre care vorbește cu multă pasiune.

”De curând, am încheiat 3 săptămâni de sesiune în Dance Queen’s House. Este un proiect prin care am compus muzică alături de producători și compozitori de la Global Records. Sunt piese care urmează să se lanseze vineri, 27 noiembrie.

Sunt foarte încântată de întreaga experiență, fanii mei au putut să vadă în fiecare zi tot ce s-a întâmplat în casă: procesul creativ, cum arată munca de studio, dar am și gătit pentru Anca, pentru Antonia care m-a vizitat în casă, m-au vizitat și colegii mei din band, am făcut și sport cu Florin Cujbă, mi-a gătit Toto, iubitul meu, am jucat și paintball. De departe, un moment special a fost cel în care i-am făcut cadou Ancăi, prietenei mele cele mai bune mașina visurilor ei.”