Inna, criticată de fani pentru cea mai recentă apariţie în public. Ce au observat imediat internauţii: „Şi-a făcut ceva”

Inna și-a surprins fanii cu cea mai recentă apariție a sa, la decernarea premiilor „The Artist Awards”. Deși a îmbrăcat o ținută impresionantă și a captat atenția tuturor pe covorul roșu al evenimentului, fanii artistei au observat un detaliu îngrijorător. Despre ce ar fi fost vorba.

La 36 de ani, Inna are tot ce-și poate dori. Pe lângă faptul că are o relație solidă cu Deliric, cântăreața se bucură de o carieră fulminantă în muzică, atât în România, cât și peste hotare, fiind considerată un artist internațional de mare succes.

Recent, Inna a primit un premiu prestigios în cadrul galei The Artist Awards, eveniment ce a avut loc în Capitală. Artista s-a îmbrăcat cu o rochie fabuloasă, lungă, cu o crăpătură adânce pe picior și pe talie, punându-i în evidență trupul lucrat la sală.

Dintotdeauna, Inna a fost o persoană veselă, plină de energie și cu un zâmbet molipsitor. Cu toate acestea, recent, urmăritorii de pe Instagram ai vedetei au început să-și pună anumite semne de întrebare referitoare la aparițiile divei.

Cu toate că are o siluetă perfectă și un trup de invidiat, fanii au lăsat comentarii negative pe rețelele sociale, atenționând-o pe Inna de ridurile vizibile ce i-ar fi brăzdat chipul și gâtul.

Inna a făcut anumite schimbări în viața ei, în ultimul an de zile. Artista a renunțat la consumul produselor de origine animală, îmbrățișând un regim alimentar vegan.

„Nu țin dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume.

Nicio zi nu seamănă cu cealaltă, însă, de cele mai multe ori, mă trezesc pe la 9.00, beau o cafea, mănânc un mic dejun sănătos, vegan, pregătit de cele mai multe ori de iubitul meu, apoi merg la sală să mă antrenez cu Florin Cujbă.

Pe urmă, merg la Global Records, fie pentru studio, fie pentru întâlniri, îmi vizitez mama și bunica, uneori, ies cu prietenii, mă plimb cu skateboard-ul.

Nu mă abțin de la lucrurile care îmi plac, indiferent că sunt dulciuri sau paste, sau pâine, dar nu consum în exces. Plus că fac mereu mișcare, sală, deci, țin lucrurile sub control. Dar niciodată nu am făcut o obsesie din numărat calorii sau kilograme.”, a declarat Inna, pentru Viva.ro