Cel mai scump obiect vestimentar pe care îl are Inna. Incredibil cât a plătit pe o geacă

Inna a venit cu detalii picante pentru fanii ei. Cei care o iubesc adoră să știe lucruri noi despre starul internațional. Celebra cântăreață a vorbit recent despre garderoba sa care numără foarte multe piese vestimentare de la numeroși designeri. Care este cel mai scump obiect pe care îl are în dulap diva noastră? Mulți au rămas fără cuvinte când au auzit cât a fost dispusă să plătească pentru o geacă. Iată despre ce sumă este vorba! Cu siguranță nu te-ai așteptat la asta.

Una din cele mai apreciate artiste ale momentului a dezvăluit cât este de importantă imaginea pentru aceasta și cât a fost dispusă să plătească pentru o simplă geacă.

Inna este foarte iubită în special pentru transparența sa atunci când vine vorba despre carieră. Vedeta a discutat deschis și despre succesul răsunător pe care îl are în străinătate față de alți colegi de breaslă din România care poate muncesc mai mult decât ea.

,,Uneori mă întreb de ce am fost aleasă eu să am acest succes în străinătate. În România, am mulți colegi talentați care muncesc, poate mulți dintre ei muncesc mai mult decât mine. E fără explicație. Da, muncesc! La fel face și colega mea. Da, am o echipă! Dar are și colega mea”, a spus solista.