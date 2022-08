Bat clopotele de nuntă pentru Inna? Mărturisirea neașteptată făcută de iubitul său, Deliric, după doi ani de relație

Bat clopotele de nuntă pentru Inna? Industria muzicală din acești ultimi ani a reușit să o ridice pe Inna pe culmile celebrității. Este unul din artiștii pop din România cu cea mai mare deschidere în Occident. Cu mii de fani, în toată lumea, Inna s-a diferențiat de restul. A avut, inclusiv colaborările sale cu artiști de gen ai momentului. Cu alte cuvinte, planul profesional este la cote înalte. Pe plan personal, însă, se pare că bat clopotele de nuntă pentru Inna. Recent fanii au fost părtași la mărturisirea neașteptată făcută de iubitul său, Deliric, după doi ani de relație.

Încă din vara lui 2020, Inna și Deliric formează un cuplu, iar așa cum spunea artista, partenerul ei este „iubitul pe care și l-a dorit de foarte mult timp”. Într-un interviu, acordat recent, artista declara despre Deliric:

Recent, însă, Deliric a făcut mărturisirea neașteptată, care i-a luat prin surprindere pe fanii celor doi, acesta spunând: „De unde ştiţi că nu am cerut-o? Nu îmi place să fac public treaba asta, dar am inelul în minte, doar trebuie să îmi fac curaj”.

Nu cu foarte mult timp în urmă, Inna avea să dea un interviu pentru publicația ArabianModa, interviu în care a mărturisit despre viața și cariera sa, dar și despre cum a crescut ca artist în România. Întrebată despre cum a început să lucreze în industria muzicală, vedeta mărturisea:

„Muzica a făcut parte din viața mea încă de când eram mică, pentru că mama mea a fost cântăreață, la fel și bunica mea. Am cântat în corul bisericii, apoi am început să iau lecții de canto după ce am participat la festivaluri și concursuri de muzică.

După un timp, am început să cânt pop și rock, iar mai târziu am lansat piesa Hot sub numele INNA. Restul este istorie! Cântatul a fost pasiunea mea cu siguranță încă din primii ani de viață.

Dar, pe drumul meu spre a deveni cântăreață, am avut multe momente în care am vrut să renunț. De asemenea, am crezut că este important să mă concentrez asupra educației mele, așa că de aceea am ales să studiez la o universitate.”, mărturiresa Inna.