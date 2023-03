Ingredientul care trebuie adăugat în mâncare. Mulți îl ignoră, dar are beneficii nebănuite

Avem o multitudine de alimente la îndemâna noastră, însă, din cauza ignoranței, nu le adăugăm pe cele potrivite în mâncare. Există un ingredient specific pe care medicii îl recomandă, întrucât diverse studii științifice au arătat că are multe beneficii pentru sănătate și un impact pozitiv asupra sistemului cardiovascular.

Ingredientul pe care omiți să-l pui în mâncare, deși are efecte nebănuite

Este vorba despre cayenne, care ne permite să asezonăm rețetele noastre favorite cu o aromă mai picantă. Acest tip de ardei iute se extrage din guindillo de Indias, o plantă originară din America.

În perioada precolumbiană, puterea medicinală și culinară a acestei plante era deja folosită. Incașii cultivau cayenne și îl foloseau ca remediu natural pentru a vindeca bolile legate de circulația sângelui sau sistemul digestiv.

Ardeiul cayenne face minuni în organism

Studiile științifice au arătat că are proprietăți antiinflamatorii și analgezice, așa că ardeiul iute cayenne devine un mare aliat pentru ameliorarea durerilor de cap și migrenelor, precum și a simptomelor unor boli precum artrita. În plus, este o sursă excelentă de antioxidanți (vitaminele A și C), care stimulează regenerarea colagenului.

Pe lângă cele enumerate anterior, trebuie adăugat că stimulează circulația, deoarece are un efect foarte pozitiv asupra sistemului vascular și a vaselor de sânge. Ingredientul său activ, capsaicina, stimulează receptorii de căldură la nivelul gurii, moment în care se eliberează o substanță care dilată vasele de sânge. Datorită aceluiași efect picant, cayenne este fantastic pentru reducerea și chiar eliminarea congestiei nazale, în caz de răceală

Beneficii pentru inimă

Principalul său nutrient este capsaicina, un alcaloid cu efecte excelente asupra organismului uman. În 2015, în „Journal of Nutrition” a fost publicat un studiu care a legat consumul de capsaicină alimentară, cum ar fi cayenne, cu o sănătate cardiovasculară mai bună la persoanele cu boli coronariene.

De asemenea, în 2017, revista „Circulation” a arătat că un consum de cayenne scade riscul de deces prematur din cauza bolilor cardiovasculare. Și mai recent (2020), un studiu realizat de Asociația Americană a Inimii și condus de Bo Xu, cardiolog la Institutul din Cleveland, a concluzionat că acest aliment poate reduce cu până la 26% mortalitatea cauzată de afecțiuni cardiovasculare.

Având în vedere toate beneficiile pentru sănătate ale ardeiului cayenne, cu siguranță te întrebi cum îl poți folosi în bucătărie. Se combină foarte bine cu tocănițe de carne și peste, precum și în supe sau ciorbe. Îl poți adăuga și la creme, sosuri pentru paste, pizza etc.