Ingredientul care nu are ce să caute în ciorbă. Greșeala uriașă făcută de gospodine

Gospodinele încearcă fel și fel de rețete pentru a le face pe plac pofticioșilor de la masă. Desigur că în casele românilor se consumă mai ales în perioada rece ciorbele și supele care nu trebuie să lipsească de la un prânz. Din păcate, nu toate doamnele știu să gătească o ciorbă de nota zece pentru că uită câteva detalii. Ce ingredient nu trebuie să pui în preparatul tău? Majoritatea bucătăreselor de duminică fac asta.

Truc pentru ciorbă: ce ingredient nu trebuie să pui în preparat?

Toate gospodinele își doresc să facă o mâncare delicioasă pentru cei dragi, dar nu multe știu secretele preparatelor pe care le gătesc. Ciorbele și supele sunt preferatele românilor mai ales în sezonul rece, așa că nu lipsesc de pe masă la ora prânzului. Bucătarii profesioniști oferă acum câteva sfaturi pentru o rețetă de nota 10 care să îi facă pe pofticioși să mai vrea o porție.

Există totuși un ingredient pe care multe doamne îl adoră fără să știe că nu trebuie adăugat în ciorbă. Mai exact, este vorba despre leuștean. Planta este utilizată pentru aromă și pentru beneficiile pe care le are pentru sănătate. Frunzele de leuștean sub bogate în vitaminele A și C, dar și în uleiuri aromatice.

De asemenea, planta are multe proprietăți pentru organism, dar nu este cea mai bună alegere atunci când vine vorba despre mâncare. Poate puțini oameni știu, dar nu este recomandat în special femeilor însărcinate pentru că poate crește tensiunea, dar și sodiul din sânge.

Experții recomandă să încerci să îl eviți și să îl înlocuiești cu pătrunjelul, dar ai grijă ca atunci când îl pui să nu fie zeama prea fierbinte pentru că își va pierde multe din proprietăți. Cel mai bine este să termini preparatul de gătit, iar abia în momentul în care servești masa să îl toci proaspăt și să îl adaugi în castronul fiecărui membru al familiei.

Beneficii pentru sănătate

Pătrunjelul este mai potrivit decât leușteanul în ciorbă. Acesta este una din cele mai cunoscute plante aromatice cu proprietăți medicinale. De asemenea, el oferă o savoare specială mâncărurilor, dar este ideal și sub alte forme pentru că are un conținut bogat de vitamine și minerale și efecte benefice asupra sănătății.

O cantitate de 100 de grame de pătrunjel are: