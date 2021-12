Informații de ultimă oră despre Alexandru Arșinel. În ce stare se află marele actor, după ce s-a operat de două ori EXCLUSIV

Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Alexandru Arșinel nu prea sunt bune. Peste doar două zile ar fi urmat să urce pe scenă. Alexandru Arșinel este încă internat la Spitalul Monza. A suferit până acum două intervenții chirugicale la inimă. Actorul se află însă pe afișul spectacolului „Hai, Hai, România”, al cărui regizor și este. Spectacolul va avea loc peste doar două zile. Biletele s-au pus deja în vânzare. Asta ar însemna că o eventuală indisponibilitate a acestuia ar duce la schimbarea radicală a desfășurării evenimentului de la Teatrul „Constantin Tănase”.

Alexandru Arșinel a trecut cu bine până acum peste intervențiile chirugicale la inimă, printre care și montarea unui stent. Se află încă internat la Spitalul ”Monza” din București, renumit pentru intervențiile medicale de tip chirurgie cardiovasculară.

Artistul este sub stricta supraveghere a medicilor, și continuă investigațiile medicale. În urmă cu câteva ore a mai făcut o radiografie, potrivit propriilor afirmații.

Suprinzător, potrivit unor surse din cadrul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, Arșinel confirmase prezența la spectacolul „Hai, Hai, România”. Actorul apare și ca regizor al spectacolului care va avea loc peste doar două zile.

Biletele s-au pus de ceva timp în vânzare, iar actorul este cap de afiș. Din distribuție fac parte, printre alții, și Adrian Enache, Ana maria Donosa, Cristian Simion, Nae Alexandru, Bianca Sârbu Romanescu, Alin Gheorghișan și Daniela Tănase.

Aflat însă în spital, actorul ne-a declarat că nu știe dacă starea de sănătate îi va putea permite să urce pe scenă. „Una e să vrei, trebuie să și poți”. În situația în care acesta va fi „indisponibil”, conducerea teatrului ar trebui să schimbe în doar o zi întreg scenariul. Mai ales că Arșinel avea multe replici, fiind personaj principal al spectacolului.

Actorul Alexandru Arșinel și soția sa au fost internați în luna aprilie în Spitalul „Matei Balș” din Capitală, după ce s-au infectat cu COVID-19. Ambii soți erau vaccinați cu doză dublă, așa că au traversat cu bine perioada de spitalizare. Din păcate, perioada nu a fost însă una deloc scurtă ca timp, cei doi stând circa zece zile internați.

La începutul toamnei însă povestea s-a repetat. Alexandru Arșinel a ajuns în septembrie din nou de urgență la spital. Atunci a acuzat o stare de slăbiciune destul de mare. Marele actor, trecut prin infecția cu SARS CoV-2, a dat astfel primele semne că organismul său nu se recuperase după cumplita boală.

„Nu am o stare fizică prea bună, am mers zilele trecute la spital. Am fost la mai multe spitale, nu știu ce am exact. Nici medicii parcă nu îi dau de cap. Trebuie să mai umblu să vedem ce îmi găsesc doctorii. Am încredere în ei că vor găsi o soluție.

Nu mă simt bine fizic, parcă nu mai am putere așa, nu știu să îți explic exact. Pandemia asta cred că a reușit să mă afecteze destul de mult. Sper să fie bine, nu îmi mai arde de nimic acum. Asta este viața, ce să îi facem. Mi-aș dori să nu se facă tam-tam pe subiectul acesta. Este o problemă strict ce mă privește pe mine și pe familia mea și cam atât.”, declara atunci Alexandru Arșinel pentru impact.ro.