Influencerița Sensy, probleme mari după naştere. De ce nu își poate alăpta fiul: „Este frustrant” EXCLUSIV

În urmă cu o lună, Sensy a devenit mămică pentru prima oară! Influencerița și-a reluat activitatea după câteva săptămâni de la naștere și a venit la un eveniment monden din Capitală. Șatena a adus pe lume primul ei copil, un băiețel perfect sănătos pe nume Aaron, nume cu o semnificație aparte. Vedeta și soțul ei traversează cele mai frumoase momente din viața lor. Cu toate acestea, Sensy trece printr-o perioadă extrem de sensibilă din cauza faptului că nu își poate alăpta fiul la sân. În exclusivitate pentru Playtech Știri, frumoasa mămică ne-a spus motivul.

Sensy trece prin clipe delicate, căci nu reușește să își alăpteze fiul la sân. După naștere, vedeta a fost nevoită să administreze un tratament medicamentos pentru tensiune, căci s-a confruntat cu câteva probleme.

În timp ce administra tratamentul, aceasta nu avea voie să își alăpteze copilul. Astfel, acum, bebelușul nu mai acceptă laptele de la sânul mamei. În exclusivitate pentru Playtech Știri, vedeta ne-a spus cum gestionează aceste momente.

”Nu am reușit să îl alăptez. Au fost 2 săptămâni în care am luat pastille pentru tensiune și nu am avut voie să îi dau laptele. Cumva, în aceste două săptămâni a refuzat sânul, iar acum mă mulg și îi dau laptele, dar sân nu vrea.

Este foarte frustrant să ai lapte și să îl arunci la gunoi. Este îngrozitor! Mai ales în primele săptămâni când era atât de important laptele acela pentru el, eu îl aruncam la chiuvetă.

Doctorii au spus că este mult mai greu la sân, este mic, nu știe să tragă, iar la biberon este mai ușor, îi curge în guriță, nu trebuie să facă mult efort, dar ne descurcăm. Îi dau laptele meu băgat în biberon sau formula. Altele sunt problema, nu doar laptele. ”, ne-a declarat Sensy.