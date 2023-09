Sensy, probleme cu respirația în timpul sarcinii. Cât a luat în greutate influencerița pe parcursul celor 9 luni: “Este greu” VIDEO EXCLUSIV

Chiar dacă în doar câteva zile urmează să nască, Sensy nu poate sta departe de evenimentele mondene. Așadar, prezentă recent la inaugurarea unui magazin din Capitală, influencerița ne-a oferit un interviu exclusiv. Se pare că pe parcursul sarcinii, aceasta a acumulat mai multe kilograme decât s-ar fi așteptat, astfel nu poate să respire foarte bine și nu se poate deplasa într-un ritm normal. Mai multe detalii despre starea sa de sănătate.

Frumoasa influenceriță numără zilele pe degete până când va deveni mamă pentru prima oară și își va strange bebelușul la piept. Aaron este numele pe care Sensy și soțul ei l-au ales pentru fiul lor, având o semnificație foarte importantă.

Se pare că pe parcursul sarcinii, vedeta a luat în greutate peste 15 kilograme, acum are probleme cu respirația, iar vocea i s-a schimbat în această perioadă, iar urmăritorii săi au constatat acest lucru. Viitoarea mămică ne-a oferit mai multe detalii despre starea sa de sănătate.

”Mă întreba cineva dacă am răcit, pentru că mi s-a schimbat vocea, mi s-a îngroșat. Cred că este din cauza că respir foarte greu, am nasul foarte înfundat, dorm foarte prost, am cearcăne.

Eu mă simt bine, nu mă doare nimic, dar 17 kilograme în plus, se simt altfel pentru o tipă care a fost toată viața foarte, foarte slabă este, cumva, un șoc. Când mă privesc în oglindă, când mă văd pe cameră cum arăt, cum mă simt când mă ridic din pat…

În pat când stau este foarte mișto, dar când mă ridic și simt toate presiunea pe picioare, iar picioarele au reținut foarte multă apă, e greu…ce să mai?”, ne-a declarat Sensy, în exclusivitate pentru Playtech Știri.