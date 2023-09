Vestea momentului în showbiz-ul din România. Vedeta a născut în urmă cu puțin timp

Este vestea momentului în showbiz-ul din România, clipe de fericire totală pentru frumoasa familie. O îndrăgită vedetă a născut în urmă cu puțin timp. Modul emoționant în care a anunțat venirea pe lume a primului copil.

Este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite vedete de la noi din țară, printre primele care au reușit să cucerească și să își construiască o carieră impresionantă în mediul online. Deschisă cu fanii săi, împărășește cu ei întotdeauna cele mai frumoase momente din viața sa de zi cu zi.

În timpul celor nouă luni ale sarcinii, și-a transformat paginile de pe platformele de social media într-un jurnal sincer, în care a prezentat, cu bune, cu rele și cu mult umor, provocările ce i-au ieșit în cale.

Nu a fost ferită de emoții și probleme, însă le-a depășit pe toate, știind că, la final, își va strânge în brațe cea mai mare împlinire a vieții. Iată că a venit și acel moment. Sâmbătă, 16 septembrie 2023, Sensy a dezvăluit că a născut.

Vedeta a făcut anunțul în mediul online, publicând o fotografie în care apare ținându-l de mână pe micuțul bebeluș, căruia i se vede și o parte din față.

Cu doar câteva zile înainte să nască, Sensy a vorbit despre problemele pe care le-a avut în timpul sarcinii. În exclusivitate pentru Playtech Știri, vedeta a mărturisit că în aceste nouă luni a luat 17 kilograme în greutate, a avut probleme de respirație și i s-a schimbat chiar și vocea.

”Mă întreba cineva dacă am răcit, pentru că mi s-a schimbat vocea, mi s-a îngroșat. Cred că este din cauza că respir foarte greu, am nasul foarte înfundat, dorm foarte prost, am cearcăne.

Eu mă simt bine, nu mă doare nimic, dar 17 kilograme în plus se simt altfel pentru o tipă care a fost toată viața foarte, foarte slabă este, cumva, un șoc. Când mă privesc în oglindă, când mă văd pe cameră cum arăt, cum mă simt când mă ridic din pat…

În pat când stau este foarte mișto, dar când mă ridic și simt toate presiunea pe picioare, iar picioarele au reținut foarte multă apă, e greu…ce să mai?”, ne-a declarat Sensy, în exclusivitate pentru Playtech Știri.