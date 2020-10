Încă un actor român are Covid-19! Vestea tristă a zilei: cum se simte soția, și ea vedetă TV

Din păcate, încă o vedetă din România a fost depistată cu noul coronavirus. Este vorba despre actorul Denis Ștefan. Vestea a fost dată pe Instagram de către soția acestuia, Cristina.

Încă un actor român are Covid-19!

Actorul Denis Ștefan are coronavirus. Soția sa a fost testată și ea, însă testul a ieșit negativ. Aceasta a anunțat totul pe contul personal de Instagram.

”Bună, tuturor! Voiam să aflați de la noi, Denis a fost testat pozitiv cu covid-19. La primele simptome pe care le-a avut: febră, frisoane, dureri musculare, am mers amândoi să ne testăm. Testul meu a ieșit negativ, iar al lui pozitiv. Ne-am izolat la domiciliu și urmăm sfaturile medicului de familie. Ne simțim bine și încercăm să rămânem optimiști. Sănătate tuturor. Purtați mască și aveți grijă de voi”, este mesajul Cristinei Ștefan.

Cine este Denis Ștefan

Denis Ștefan a rămas în memoria publicului, după ce a interpretat rolul lui Codruț, în telenovela ”Inimă de țigan”. Dar când vine vorba despre viața personală, acesta a preferat întotdeauna să-ți țină familia departe de ochii curioșilor.

Astfel, după o relație de 13 ani, Denis a divorțat de fosta lui soție, Iuliana. Cei doi s-au căsătorit în 2005, însă mariajul lor nu a durat decât 7 ani. La vremea respectivă, în cadrul unei emisiuni TV, actorul a anunțat cum s-a terminat căsnicia, dar cu Iuliana și cum a început relația lui cu bebelușa Cristina.

„Nu e un lucru ieșit din comun. Foarte multă lume divorțează, se desparte, se căsătorește. Eu eram căsătorit de 7 ani, din 2005. Am decis să vorbesc despre acest lucru, dar am hotărât asta destul de greu. Vreau să spun e că atât pentru fanii mei, cât și pentru fanii Cristinei, am luat decizia să vin. Am vrut să audă din gura mea ce am de spus”, a declarat Denis Ștefan.

„E greu de spus de când nu a mai mers căsnicia mea. Atât timp cât doi oameni locuiesc împreună, noi am locuit 13 ani, apar probleme, iar noi nu am reușit să le rezolvăm. Sunt nişte acumulări care au dus la această despărțire. Atât eu, cât și Iuliana suntem doi oameni maturi. Am divorțat în condiții amiabile la notar. Acest lucru s-a întâmplat chiar ieri”, a dezvăluit Denis.„Pe Cristina am cunoscut-o când am lucrat împreună. În plus, eu sunt prieten cu mama ei, ea este iubita unui bun prieten de-al meu„, a spus Denis Ștefan.

Denis Ștefan s-a căsătorit cu bebelușa de la Cronica Cârcotașilor, Cristina în anul 2013 și au împreună o fată, pe nume Delia.