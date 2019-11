În urmă cu o lună o ridica în slăvi, acum a pus-o la zid! Ce spunea atunci Gabriel Cotabiță despre Irina Rimes

Deși cu doar o lună în urmă o considera pe Irina Rimes o artistă cu totul specială din punct de vedere muzical, acum Gabriel Cotabiță pare să se fi răzgândit. Acesta a pus-o de curând la zid pe jurata de la Vocea României, făcând afirmații neașteptate și considerate răutăcioase de către fanii vedetei. Marele artist pare să fi stârnit o controversă generală, iar cuvintele sale de laudă au fost șterese cu buretele de cele mai noi afirmații pe care le-a făcut și la adresa Irinei Rimes.

În urmă cu doar câteva săptămâni, Gabriel Cotabiță se arăta de-a dreptul impresionat de calitățile muzicale și proiectele Irinei Rimes. În acest sens, „veteranul” muzicii ușoare românești a făcut câteva mărturisiri neașteptate, în mediul online. Spre surpriza și bucuria tuturor celor care la rândul lor o apreciază pe jurata de la Vocea României, artistul de legendă i-a adresat cuvinte foarte frumoase Irinei Rimes.

„Nu mai conteaza ca e muzică în engleză și uneori în spaniolă. Cu asta m-am obișnuit, românul este poliglot și înțelege, desigur, toate versurile. Altceva mi-a atras atenția. Dacă e muzică românească, obligatoriu auzi Carla’s Dreams, The Motans și Irina Rimes. Cu tot respectul pentru valoarea incontestabilă a proiectelor, dar… nu cumva e prea mult. Am înțeles că producătorii investesc foarte mult în promovarea pe radio, se plătește bine, dar haideți să păstrăm bunul simț. Nu am să cred niciodată în sintagma «asta dorește lumea». Lumea nu poate să dorească ceva ce nu știe și așa se ajunge la anomalii care se descoperă în aparițiile live care sunt penibile. Nu e suficient să cânți live, trebuie să cânți bine. Comentarii?”, a afirmat, recent, Gabriel Cotabiță. Cântărețul i-a criticat și pe alți artiști din plan muzical, precum The Motans sau Carla’s Dreams.