Gabriel Cotabiță, atac la The Motans, Irina Rimes și Carla`s Dream. ”Aparițiile live sunt penibile!”

Gabriel Cotabiță își spune părerea sinceră despre cei mai iubiți artiști de pe piața muzicală actuală din România. Cu toate că The Motans, Irina Rimes și Carla`s Dream sunt unii dintre cei mai de succes cântăreți, Cotabiță nu este deloc de acord cu laudele și numerele fanilor care se adună la concertele lor.

Gabriel Coabiță a postat un mesaj pe rețelele de socializare despre unii dintre cei mai iubiți artiști din România. Cei trei sunt din Republica Moldova și, după părerea cântărețului, sunt promovați excesiv la radio. Solistul mai crede că cei care ascultă radiourile din țară ar trebui să cunoască toate piesele, de la numeroși artiști.

De asemenea, acesta a subliniat că nu contestă valoarea proiectelor celor trei artiști și calitatea prezentată de ei în fiecare piesă, dar consideră că sunt mult prea mult scoși în relief față de alți colegi de breaslă.

„Nu mai conteaza ca e muzicā in engleza si uneori in spaniola. Cu asta m-am obisnuit, românul este poliglot si intelege, deigur, toate versurile. Altceva mi-a atras atenția. Dacă e muzică românească, obligatoriu auzi Carla’s Dreams, The Motans și Irina Rimes. Cu tot respectul pentru valoarea incontestabilă a proiectelor, dar…nu cumva e prea mult. Am înțeles că producătorii investesc foarte mult în promovarea pe radio, se plătește bine dar haideți să păstrăm bunul simț. Nu am să cred niciodatā în sintagma “asta dorește lumea”. Lumea nu poate să dorească ceva ce nu știe și așa se ajunge la anomalii care se descoperā în aparițiile live care sunt penibile. Nu e suficient să cânți live, trebuie să cânți bine. Comentarii?”

Gabriel Cotabiță