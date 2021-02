În ce stare se află Roxana Ghiță. Ce probleme de sănătate are la Survivor România

Survivor România este competiția unde concurenții dau tot ce pot ei pentru a putea merge mai departe în concurs. Însă, mulți dintre aceștia au ajuns la capătul puterii, în timp ce alții s-au accidentat sau au probleme de sănătate. Roxana Ghiță este concurenta care se confruntă cu astfel de probleme. Care este acum starea tinerei?

După ce Mihaela din echipa Războinicilor a fost eliminată de la Survivor România 2021, ea a dat și un interviu în care a povestit despre ceea ce se întâmpla în cadrul competiției și a vorbit și despre starea de sănătate a fostei sale colege, Roxana Ghiță. Aceasta din urmă se află sub supravegherea medicilor si a lipsit în ultima perioada din competiție.

După spusele Mihaelei, Răboinica Roxana ar avea probleme la ovare, însă este hotărâtă să revină la luptă cât mai curând posibil.

„Roxana nu are o problemă gravă. Ea are o problemă cu ovarele. A fost la un moment dat externată și trebuia să vină înapoi în camp. Am înțeles că până să o aducă în camp i s-a făcut înapoi rău, dar nu e nimic grav, trebuie doar ținută mai mult sub supraveghere.

Din ce am înțeles este hotărâtă să se întoarcă, iar pauza asta cât a stat la spital nu a făcut-o să dea înapoi. Din ce am înțeles, ea nu vrea acasă”, a declarat Mihaela de la Războinici, în exclusivitate pentru „Ștafeta mixtă” emisiune difuzata pe canalul de Youtube WOWnews.