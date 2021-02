Ce a făcut iubitul Elenei Marin pentru Faimoasa de la Survivor. S-a uitat de 50 de ori la moment

Andrei, logodnicul Faimoasei Elena Marin de la Survivor România, i-a transmis la jocul de comunicare un mesaj clar în ce privește sentomentele pe care i le poartă.

Acesta a recunoscut că pentru a-i scrie femeii iubite, i-a luat ceva timp.

”Înainte de a fi contactat de cei de la Survivor România pentru mesajul de Ziua Îndrăgostiților, mă tot gândeam la ce să îi scriu. Bănuiam că trebuie să fie un mesaj scurt, așa că am vrut să îl fac cât mai dens cu putință, să îi explic sentimentele mele în câteva cuvinte, dar să o fac să fie mai puternică decât a fost până acum”, a spus Andrei pentru wowbiz.ro .

Acesta a spus că numai la ea se gândește, dar o așteaptă cât e nevoie.

”Mesajul meu a fost, în fapt, și o cerere în căsătorie. Noi suntem logodiți, la Biserică, dar așa cum am explicat, nu am cerut-o de soție. Dar, acum, prin mesajul pe care i l-am transmis și, ca să fiu sincer, nu m-am bucurat în viața mea așa cum m-am bucurat când am văzut că a adus punct și că au câștigat Faimoșii jocul de comunicare, i-am transmis, practic, o cerere în căsătorie. Eu cred că a acceptat cererea, reacția ei a fost una care mi-a dat senzația că, acum, nu va mai avea niciun fel de îndoieli, că va crede și mai mult în noi, și, mai ales, în ea”, a mai spus Andrei.