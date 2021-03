În ce stare este mama Oanei Roman după operații. Informații de ultimă oră

Care este starea de sănătate a mamei Oanei Roman? Femeia e deja de luni bune în atenția medicilor și a fost operată de urgență de două ori. Cum se simte aceasta și care sunt informațiile de ultimă oră aflate?

Ce se va întâmpla cu mama Oanei Roman? Care este starea de sănătate a femeii?

Familia Roman a trecut prin mari emoții după ce mama Oanei a intrat de urgență în atenția medicilor. După o perioadă plină de încercări, fosta prezentatoare de televiziune a făcut un anunț așteptat mult despre cea care i-a dat viață.

Vedeta s-a arătat de câteva ori revoltată din cauza faptului că nu au mai fost locuri disponibile pentru vaccinul anti-COVID-19 și pentru mama sa, dar supărările au luat sfârșit și s-a găsit unul.

Amintim că ultimul timp nu a fost deloc lin cu aceasta care a divorțat, dar a și fost nevoită să aibă toată atenția îndreptată spre una din cele mai dragi ființe. Mioara Roman a trebuit să fie operată de două ori, iar după ce grijile au trecut cât de cât Oana le-a spus fanilor că a încercat din răsputeri să o programeze pe mama sa chiar și în alte orașe, dar nu a fost posibil.

”Mi-a dat azi cineva un pont că sunt locuri libere la vaccin în Balotești și am reușit să o programez pe mama la vaccin pe 27 martie. Am intrat pe site și am selectat Ilfov și am ales Balotești și am reușit într-un final. Mulțumesc”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Detaliile oferite de vedeta de televiziune despre cea care i-a dat viață

Amintim că în urmă cu o lună fosta soție a lui Marius Elisei a ajuns de urgență cu mama sa la spital pentru a fi operată, lucru care s-a întâmplat la scurt timp după o altă intervenție chirurgicală. Totul a decurs bine, iar fosta soție a lui Petre Roman se află acum sub tratament.

„Intervenția mamei a decurs foarte bine. Doctorul dermatolog a reușit să scoată acel punct de grăsime care din păcate se infectase foarte rău și a scos foarte multă infecție de acolo. Acum trebuie să merg cu mama să-și schimbe pansamentul în fiecare zi, să ia antibiotic și pastile de durere, dar totul a decurs bine”, a subliniat Oana Roman, pe InstaStory.

