Oana Roman a decis să își împărășească bucuria cu fanii săi. Aceasta a postat pe profilul ei de Instagram, imagini cu mama sa, Mioara Roman, după externare. Vedeta a menționat că se simte extrem de bucuroasă că mama ei va reveni acasă.

Bruneta a fost extrem de încântată de ideea că mama sa va fi externată. Aceasta s-a dus împreună cu sora ei, Catinca, pentru a-și aduce mama acasă. Deși Oana Roman nu a avut o relație tocmai reușită cu mama sa, problemele de sănătate le-au apropiat foarte mult pe cele două. Vedeta a postat pe pagina sa de Instagram un story în care își exprima bucuria acestui eveniment.

Mioara Roman a fost externată din spital joi. Cu acest prilej, Oana Roman a și postat imagini cu mama sa, în timp ce erau în mașină. Vremea frumoasă de afară a fost încă un prilej de bucurie pentru influencer.

„Gata, dragilor, am plecat să o iau pe mama acasă și sunt foarte bucuroasă, pe lângă faptul că mă duc să o iau acasă, că astăzi e mai cald și nu e gerul ăla îngrozitor care ne-a înnebunit. Sunt 8 grade, e soare, e frumos, mă duc să o iau pe mama și apoi toată ziua o să am filmări pentru emisiunea „Mămici de Pitici, cu Lipici” de la Antena Stars. Filmăm de zor lucruri interesante și o să vă arăt și vouă (…) Gata, am luat-o pe mama și pentru că m-ați tot întrebat, uite-o și pe sora mea. Este cu noi. Și mama este în spate și suntem bine și mergem acasă”, a spus Oana Roman pe Instagram.