Boboteaza 2025: Când se pune busuiocul sub pernă și ce semnificații are acest obicei

Boboteaza, celebrată în fiecare an pe 6 ianuarie, este una dintre cele mai importante sărbători creștine, marcând Botezul Domnului Iisus Hristos în râul Iordan de către Sfântul Ioan Botezătorul. De această zi se leagă o mulțime de tradiții și obiceiuri, atât creștine, cât și laice, iar busuiocul pus sub pernă este unul dintre ele.

De ce se pune busuioc sub pernă, de Bobotează

Sărbătoarea de Bobotează simbolizează momentul în care Sfânta Treime s-a arătat pentru prima dată: Dumnezeu Tatăl prin glasul venit din ceruri, Fiul prin trupul botezat și Duhul Sfânt sub forma unui porumbel. În tradiția ortodoxă românească, Boboteaza este înconjurată de numeroase obiceiuri și superstiții, menite să aducă noroc, sănătate și protecție divină.

Unul dintre cele mai cunoscute ritualuri de Bobotează este punerea busuiocului sub pernă, un obicei asociat mai ales cu fetele nemăritate. În noaptea de 5 spre 6 ianuarie, acestea pun o crenguță de busuioc sfințit sub pernă, sperând să își viseze viitorul soț. Se spune că busuiocul, binecuvântat în timpul slujbei de Bobotează, are puterea de a conecta lumea spirituală cu cea pământească, facilitând astfel viziunile legate de destinul personal.

Tradiția mai spune că pentru ca visul să fie cât mai clar, fetele trebuie să postească sau să urmeze un regim alimentar simplu în ziua premergătoare. Unele obiceiuri populare includ și rostirea unei rugăciuni speciale înainte de culcare sau aprinderea unei lumânări de la slujba de Bobotează.

Sfințirea apei: Aghiasma cea Mare

Un alt ritual esențial al sărbătorii este sfințirea apei, cunoscută sub numele de Aghiasma Mare. Preoții sfințesc apa în cadrul unei ceremonii speciale, fie în biserică, fie în aer liber, lângă o sursă de apă. Credincioșii iau acasă această apă sfințită și o folosesc pentru curățarea sufletească și trupească, dar și pentru protejarea casei și a gospodăriei. Se crede că Aghiasma Mare are puteri miraculoase, rămânând curată și proaspătă pe tot parcursul anului.

În multe regiuni ale țării, o tradiție impresionantă de Bobotează este aruncarea crucii în apă. Preotul aruncă o cruce în râuri, lacuri sau alte ape, iar bărbații curajoși se aruncă după ea, indiferent de frigul de iarnă. Cel care reușește să aducă crucea înapoi este considerat binecuvântat și protejat de rele pe tot parcursul anului.

În ajunul Bobotezei, preoții merg din casă în casă pentru a stropi gospodăriile cu apă sfințită, un gest menit să alunge spiritele rele și să aducă binecuvântarea lui Dumnezeu asupra familiilor. Este o tradiție care întărește legătura spirituală dintre comunitate și biserică, fiind considerată un act de curățire și protecție.

Dincolo de superstiții și obiceiuri laice, Boboteaza simbolizează purificarea și reînnoirea spirituală. Este o zi a rugăciunii și a introspecției, dar și un moment în care tradițiile străvechi se împletesc cu credința.