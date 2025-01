Lovitură dură pentru Jador, a izbucnit în lacrimi: “Toată munca mea s-a dus. Melodiile mele vechi au fost șterse de pe YouTube. DeSanto mă șantajează de ani de zile”

Dacă pe plan personal are doar motive de bucurie, fiind proaspăt căsătorit, pe plan profesional, Jador are parte de neplăceri la început de an. Artistul și-a spus of-ul pe rețelele de socializare și le-a cerut un sfat celor care îl urmăresc, după ce a rămas fără canalul de YouTube și fără munca din ultimii ani.

Jador a rămas fără contul de YouTube

Este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de manele și apare tot timpul cu zâmbetul pe buze, însă dincolo de aceste aparențe se ascund probleme reale. Jador, căci despre el este vorba, a povestit recent pe TikTok că se confruntă cu o problemă privind contul oficial de YouTube.

„Toată munca mea de șase ani de zile s-a dus. Pur și simplu, nu știu dacă voi posta asta sau nu, pur și simplu mă descarc. În data de 25 decembrie am primit strike de la DeSanto, mi-a închis contul. Toate piesele pe care le-am compus eu… Iubesc muzica atât de mult încât pur și simplu nu știu… Mi-a închis contul, mi-a cerut 100.000 de euro ca să mă lase în pace… Nu am banii ăștia, nu-s milionar. Mi-a șters toate melodiile de pe YouTube și nu știu cum să fac, cum să rezolv. Sunt doar un om normal care cântă”, a spus Jador, plângând, pe TikTok.

Problemele dintre Jador și DeSanto sunt mai vechi

Acuzațiile grave pe care i le aduce Jador lui DeSanto nu sunt o noutate. Fanii manelistului știu că problemele dintre cei doi sunt mai vechi, iar Jador a declarat în trecut că rivalul său l-ar șantaja.