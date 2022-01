În ce să-ți investești banii în 2022. Sfaturi de la specialiști

Sfatul specialiștilor pentru români în noul an este să fie mai cumpătați și să investească în ceea ce merită cu adevărat, un exemplu fiind educația copiilor. Se știe deja că noi, românii, avem obiceiul de a ne da banii pe lucruri de care nu avem neapărată nevoie, deseori din dorința de a impresiona. Oamenii de afaceri condamnă acest obicei, încurajând investițiile cu cap. Mai multe detalii, în continuare.

Nu e o noutate că nouă, românilor, ne place să cheltuim. Totuși, te-ai întrebat în ultimul timp cât de frecvent arunci banii pe lucruri inutile? În anul în care tocmai am pășit, specialiștii ne încurajează să fim mai calculați și să ne investim banii în ceea ce merită cu adevărat, cum ar fi educația copiilor.

În cadrul emisiunii „Numai de bine“, difuzată de Antena 3, Cristian Sima, un controversat om de afaceri din România, a vorbit despre o problemă cu care se confruntă mai toate femeile – „cumpără o droaie de haine“ – și nu numai.

Potrivit afaceristului, românii își achiziționează, în general, lucruri de care nu au nevoie, cu bani pe care nici măcar nu-i au.

Specialistul a mai atras atenția asupra faptului că, la români, totul este „o chestie de impresie“. Potrivit acestuia, femeile cumpără mult, iar în numeroase cazuri, lucruri pe care nici nu le folosesc vreodată, ca de exemplu perechile de pantofi.

„E totul o chestie de impresie. Toți suntem oameni de rând, doar că unii am citit mai mult, iar alții mai puțin. Prin lectură și experiențele altora ne dăm seama când un lucru ne trebuie neapărat, când un lucru ne face plăcere nouă și când un lucru nici nu ne trebuie, nici nu ne face plăcere și nici nu va reuși să impresioneze pe nimeni.

Moda este un lucru atât de înfiorător încât trebuie să o schimbăm de două ori pe an. Dacă am aduce pe cineva și am pune să aleaga o anumită haină, sigur 50-60% alegerea ei depinde de ce a văzut în jur până atunci. Totul e bazat pe marketing.

Femeile de obicei cumpără mult și cumpără o droaie de haine și de prostii, o știu din propria mea experiență, care nu sunt nici de calitate, nu sunt nici vreun brand, pentru că vrea să aibă mai multe. Știu femei care au cumpărat pantofi și nu i-au purtat niciodată, dar în momentul în care i-a cumpărat, le-a plăcut foarte mult. Dacă fericirea o găsește în momentul în care își umple coșul, să își pună întâi trei suluri de hârtie igienică, după aia deasupra să pună ce are nevoie și senzația e că și-a umplut coșul și sigur a făcut o economie mare“, a mai spus omul de afaceri.