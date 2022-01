Crizele care vor lovi România în 2022. Mare atenție în aceste domenii, unde trebuie să fie oamenii precauți

Specialiștii atrag atenția asupra faptului că România s-ar putea confrunta cu cinci crize care ar putea avea efecye devastatoare. Prin urmare, românii sunt însemnați să fie atenți la toate semnalele de alarmă din perioada. Atfel vor putea fi luate măsuri și, eventual, solicitat ajutorul. Pandemia, facturile la curent electric, majorarea prețurilor la alimente și nu numai, precum și protestele în stradă sunt doar câteva dintre elementele cuprinse în scenariul negativ. Mai multe detalii, în continuare.

Noul an nu vine doar cu speranțe și năzuințe, ci și cu semnale de alarmă. În anul 2022, peste țara noastră ar putea cădea cinci mari crize, toate cu efecte grave asupra românilor. În prezent, una dintre marile probleme cu care se confruntă sistemul din România este reprezentată de valul cinci al pandemiei de coronavirus, alimentat de apariția tulpinii sud-africane Omicron.

Un alt aspect sensibil în 2022 constă în facturile considerabil mai mari la energie electrică. Haideți să descoperim împreună care sunt cele cinci crize dezvăluite de experți:

1. Criza facturilor la curent electric

Anul 2022 va fi unul dificil pentru români în ceea ce privește evoluția prețurilor la gaze și energie electrică, atrage atenția vicepreședintelui ANRE, Zoltan Nagy-Bege.

Dacă în 2021 gazul natural se tranzacționa cu 4 euro, anul acesta prețul este de 130 de euro, ceea ce înseamnă o creștere exorbitantă și un salt greu de explicat pentru consumatori.

Putem să vorbim despre o incapacitate administrativă, dar nu neapărat la nivelul României. Pentru că această criză nu se resimte doar în România, ci este peste tot în Europa. Doar pentru că Rusia nu este dispusă să suplimenteze cantitatea de gaze spre Europa, ne-a dus prețul la 130 de euro. Este o incapacitate administrativă a întregii Europe faptul că am ajuns aici“, a declarat Zoltan Nagy-Bege, în cadrul conferinței „Independență sau interconectivitate? Drumul gazelor – de la sursă, la resursă“.

Vestea proastă este că acestă evoluție din piețele angro pe care o vedem atât la gaze cât și la energie electrică încă nu a ajuns în totalitate în piața cu amănuntul. Încă sunt consumatori care primesc energie sau gaze în baza unor contracte încheiate în prima parte a anului 2021, care sunt valabile și prețurile sunt menținute cel puțin pentru un an, aceștia încă nu au resimțit acest impact.

2. Creșterea prețurilor

În prezent, inflația reprezintă una dintre problemele cu care se confruntă întreaga lume, nu doar România. Totuși, țara noastră nu este scutită. Haosul creat în liberalizarea preţurilor la energia electrică şi la gaze naturale îi va lovi din plin și pe români în 2022.

Specialiștii anunță că rata anticipată a inflației pentru 12 luni a crescut la o valoare medie de 5,43%.

„Principala îngrijorare în acest an este inflația şi nu numai în România, asta este o problemă a planetei. Absolut tot sistemul economic global este sub presiunea unui galop al prețului. Trebuie să fim atenți la specificul acestei inflații, pentru că nu este vorba de un fenomen în definiție. Definiția inflației este limpede: creșterea generalizată a preţurilor de consum. (…)

Nu se ştie cum va fi la anul. Eu o văd mult peste 5% la nivelul zonei euro, pentru că nu va mai beneficia de ceea ce se numește efectul de bază statistic, adică preţurile foarte mici din urmă.

România trebuie să înțeleagă are ca sursă inflația globală, dar are şi un specific naţional şi anume haosul care s-a produs în liberalizarea preţurilor la energia electrică şi la gaze naturale. Acest haos a ajuns să avem o creștere de 46%. Nicăieri nu mai este o asemena creștere. Nicăieri în Uniunea Europeană nu este o situaţie ca la noi care vine cu multe din urmă şi anume media avuției financiare în gospodăriile populației este cu mult sub media Europeană“, a dezvăluit Adrian Vasilescu în cadrul unei emisiuni televizate.