În ce a investit Fuego banii câștigați din muzică: „Cea mai mare parte”

Este unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți din România. Deși se bucură de popularitate și apreciere, faima nu i s-a urcat la cap. Paul Surugiu, pe numele său real, este la fel de modest precum atunci când și-a început cariera profesională. Pasiunea pentru artă i-a adus, de-a lungul timpului, venituri importante. S-a aflat în ce a investit Fuego banii câștigați din muzică.

Paul Surugiu sau Fuego, așa cum mai este cunoscut de publicul larg, este unul dintre cei mai joviali cântăreți din industria muzicală autohtonă. Acum în vârstă de 46 de ani, se bucură de foarte mult succes. Românii îl adoră și ascultă întotdeauna cu emoție melodiile sale. Nu îl iubesc doar datorită talentului său, ci și prin prisma caracterului modest de care dă dovadă.

Cântărețul a rămas exact ca la început: un om modest, plin de compasiune și cu adevărat înflăcărat de muzică. Nu a avut parte de un început de carieră ușor. Sacrificiile pe care le-a făcut Fuego ar putea să depășească imaginația unora. A trecut prin reale momente de cumpănă și nu o dată s-a culcat flămând.

Fuego a trecut prin numeroase greutăți pentru a ajunge la nivelul la care se află astăzi. În ciuda succesului pe care îl are, nu își dă aere de vedetă, după cum a mărturisit chiar el într-o intervenție recentă pentru presa românească. Mai mult, consideră că oricine se consideră o celebritate în România are nevoie de un duș rece.

Artistul a devenit un simbol al evenimentelor de sărbătoare. Urcă de multe ori pe scenă și încântă românii cu piesele sale muzicale. Viața sa este plină de satisfacții. Inclusiv pe plan financiar. Fuego nu duce lipsă de nimic din cele ce are nevoie. Chiar și așa, nu își permite să irosească banii.

Fuego este proprietarul a două locuințe modeste, nu luxoase. Cântărețul deține și două autoturisme pentru care, cel puțin anul trecut, plătea, lună de lună, rată. Este o persoană economă, astfel încât nu cheltuie banii pe lucruri frivole. Veniturile pe care le-a câștigat din muzică le-a investit tot în marea sa iubire.

„Bine spus că cea mai mare parte a banilor i-am reinvestit tot în muzică, în profesie. Am făcut piese, producții mari, haine și echipamente. Dincolo de asta, eu sigur nu sunt și n-aș fi vreodată un bun comerciant. Nu mă pricep la afaceri și nici n-am făcut vreodată un scop din asta.

Nu am investit în imobiliare. Cel puțin, nu încă. Am câteva investiții în terenuri, nu foarte valoroase neapărat, făcute pe parcursul anilor. Am mai investit în artă și în bucuriile sufletului meu”, a declarat Fuego, într-o intervenție pentru Unica.ro.