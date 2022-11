Ce avere are Fuego. Artistul a recunoscut că a strâns ceva bani din muzică: „Muncesc de la 13 ani”

Nu există niciun dubiu în legătură cu faptul că Paul Surugiu este unul dintre cei mai apreciați și reputați artiști din România. Are o carieră impresionantă de mai bine de 25 de ani și este îndrăgit de milioane de români din toate colțurile țării. Ce avere a strâns Fuego în viața sa. Muncește de la vârsta de 13 ani.

Are 46 de ani și pare să fi descoperit elixirul tinereții veșnice. Paul Surugiu, cunoscut publicului sub numele de scenă Fuego, a muncit din greu toată viața sa, pentru a avea o carieră înfloritoare.

Talentul, modestia, zâmbetul sincer și vocea inconfundabilă i-au adus, de-a lungul timpului, multe distincții și aprecierea a zeci de milioane de fani.

Deși este o persoană cât se poate de discretă, Paul Surugiu a vorbit în cadrul emisiunii Ego Life, găzduită de Dana Săvuică, despre averea strânsă în toți acești ani de muncă, precum și câte autoturisme deține.

Potrivit spuselor sale, Fuego este proprietarul a două locuințe și două mașini, automobile pentru care plătește, lunar, rate la bancă. Paul Surugiu se laudă cu faptul că este o persoană economă, care nu cheltuie banii pe lucruri frivole.

„Îmi doresc ca Moșul meu să îmi aducă mai multă sănătate, sunt un om sănătos, dar dacă e ceva ce m-a acaparat în anul acesta, a fost stresul.

Eu sunt un om care muncește 24h din 24h si zic că nu mai pot, dar publicul îmi dă acea energie de care eu am nevoie și pozitivitatea de care am nevoie. Îmi doresc să rămân un om integru, să-mi dea Dumnezeu sănătate. (…)

Am un tras frumos pentru că am muncit. Nu am făcut bănuții ori mica mea avere, dacă ne uitam ce averi au unii, eu am o mică avere…

A mea e făcută cu sânge pe muncă cinstită. Toată viața am muncit, de la 13 ani am plecat de acasă. Primii bănuți i-am făcut tot așa, cântând pe la Turda.

Am muncit si mai e un lucru – să știi să-ți păstrezi ce ai și să nu irosești pe drum, în timp, ceea ce ai. Sunt econom și am învățat de la oamenii lângă care am stat.”, a declarat Paul Surugiu, în exclusivitate pentru ego.ro.