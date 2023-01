Sacrificiile pe care le-a făcut Fuego în cariera muzicală. Ce greutăți a avut

Paul Surugiu, pe numele său real, este unul dintre cei mai iubiți cântăreți din România. Nu doar datorită talentului său muzical, ci și datorită carismei și modestiei de care dă dovadă. Deși în prezent se bucură de multă popularitate, ascensiunea sa profesională nu a fost deloc ușoară. Sacrificiile pe care le-a făcut Fuego în cariera muzicală depășesc imaginația.

Sacrificiile pe care le-a făcut Fuego în cariera muzicală

Paul Surugiu sau Fuego, așa cum mai este cunoscut în spațiul public, a început anul 2023 cu realizări profesionale admirabile. Cântărețul a lansat o carte despre care spune că reprezintă o biografie a gândurilor din viața sa. „Confesiuni – Cu sufletul pe scena vieții” pune în lumină evoluția omului care se ascunde în spatele imaginii de pe scenă.

Fuego obișnuiește să își noteze gândurile în două publicații cunoscute, la care activează drept editorialist săptămânal. Este vorba despre „Taifasuri și „Literatura și Arta din Basarabia”. Consideră că scrisul presupune o mare responsabilitate, cuvintele sale, dincolo de sens, creionând profilul unei persoane.

Spune că viața sa este una frumoasă, plină de satisfacții și momente unice. Fuego este o voce consacrată în lumea artistică din România. Apare deseori pe micile ecrane, devenind un simbol al evenimentelor cu caracter de serbare. Românii nu îl iubesc doar pentru piesele sale muzicale, ci și pentru carisma pe care o prezintă.

Este unul dintre cei mai joviali cântăreți din industria muzicală și nu dă înapoi să spună exact ce are pe suflet. Deși se bucură de mare popularitate, nu are aere de vedetă. Dimpotrivă, consideră că oricine își imaginează că este vreo celebritate în România are nevoie de un duș rece. Nu i-a fost mereu ușor, fiind nevoit să facă multe sacrificii.

„Am făcut și foamea uneori”/ „Mi-a dat sângele pe nas”

Dincolo de artistul care se prezintă pe scenă pentru a crea atmosferă frumoasă la concerte, se ascunde un om. Un om „ca oricare altul”, este de părere Fuego. Interpretul a explicat că iubește să fie deschis și să-i facă pe cei din jurul său, care îl ascultă, să se bucure de munca pe care a depus-o.

În ciuda succesului pe care îl are astăzi, Fuego a fost nevoit ca, de-a lungul timpului, să facă mari sacrificii. Nu i-a fost rușine să mărturisească cum a trecut prin clipe de adevărată cumpănă, pe plan profesional. Puțini ar fi crezut, însă cântărețul a recunoscut că a suferit chiar și de foame pentru a ajunge la nivelul la care este în prezent.

„În fond, asta e viața: o călătorie în care te agăți de nenumărate ori de colacul de salvare, sperând să nu te ia valul. Pe mine, nu m-a luat. Dimpotrivă, orice opreliște mi-a dat speranță, mi-a dat puterea de a le arăta tuturor că pot! Chiar dacă am făcut și foamea uneori sau am avut nopți în care, de atâta efort, mi-a dat sângele pe nas, am crescut, am muncit, am scos piese. Am făcut multe în anii aceștia și nu m-am lăsat. Cred că asta caracterizează cel mai bine profilul meu: voința și dorința de a fi altfel mereu, de a găsi noi resurse, de a încerca să fiu în sufletul oamenilor făcând ce-mi place!”, a dezvăluit Fuego, într-un interviu oferit revistei Viva!.

Mulți i-au închis ușa în nas. Nu puțini au fost cei care i-au râs în față, nesprijinindu-i planurile de carieră. Chiar și așa, Fuego a crezut întotdeauna în visul său și nu s-a lăsat descurajat de gurile rele.