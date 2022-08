Impresionat de suporteri, Gigi Becali vrea stadion cu 100.000 de locuri. Care e condiția ca să-l construiască

Impresionat de suporteri, Gigi Becali vrea stadion cu 100.000 de locuri. Partidele FCSB din Conference League au magnetizat fanii vicecampioanei. Aceștia au fost prezenți în număr impresionant, 40.000, la returul cu Dunajska Streda, pe Arena Națională. Acum, latifundiarul asistă uimit la interesul uriaș al suporterilor pentru partida cu Viking, de joi, din play-off-ul competiției europene. Iar acest lucru i-a dat lui Gigi Becali o idee pentru a cărei aplicare pune o singură condiție.

Impresionat de suporteri, Gigi Becali vrea stadion cu 100.000 de locuri. 40.000 de fani au umplut Arena Națională la returul cu Dunajska Streda, creând o atmosferă senzațională. Și asta, în condițiile în care una dintre peluzele stadionului cu o capacitate de 55.000 de locuri a fost închisă, în urma sancțiunii primită de vicecampioană de la UEFA.

Acum, înaintea meciului tur din play-off-ul Conference League cu norvegienii de la Viking, suporterii au bătut adevărate recorduri. Ei au achiziționat online circa 15.000 de bilete în doar o oră de la punerea lor în vânzare. Din acest motiv, FCSB a decis chiar sistarea vânzărilor online, pentru ca tichetele să poată fi accesibile și la casele de bilete pentru cei nefamiliarizați cu calculatoarele și internetul.

Gigi Becali însuși a fost pus în imposibilitatea de a-și ajuta cu bilete mai mulți cunoscuți pentru partida cu Viking. Mai ales că de această dată nu sunt disponibile decât maximum 30.000 de locuri, UEFA decizând închiderea ambelor peluze, din cauza unui banner considerat de observatorul forului european ca fiind discriminatoriu.

„Chiar acum m-a sunat un prieten, care vrea să vină cu puștii. Nu mai am! La revedere! Într-o oră am vândut tot. Invitații doar la doctori și la preoți. Toată lumea să plătească. Mă sună prieteni apropiați care nu găsesc bilete. Fiecare jucător are trei bilete. Am fi vândut 200.000 de bilete”, a spus Gigi Becali, la Pro Arena.