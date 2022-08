Gigi Becali, mesaj ironic pentru fanii FCSB, după ce UEFA a închis peluzele la meciul cu Viking. „Să fie ca la teatru”

Gigi Becali este furios. Fanii nu i-au ascultat sfatul, iar UEFA a închis peluzele de la partida cu Viking din play-off-ul Europa Conference League. Patronul FCSB a spus, ironic, că este mai bine că s-a întâmplat așa pentru că astmosfera o să fie „ca la teatru”.

Reacția lui Gigi Becali, după ce UEFA a închis peluzele la meciul FCSB – Viking

FCSB are mari probleme din cauza suporterilor. Scandările rasiste i-au adus două amenzi și închiderea unor sectoare importante din stadion, după meciurile cu Saburtalo și Dunajska Streda. Duelul din turul precedent a fost cel mai costisitor. Amendă totală este de 45.250 de euro. În plus, clubul patronat de Gigi Becali nu are voie să vândă bilete la peluze.

„Lasă, că e bine. Astea sunt măsuri care sunt bune, zic eu. Ei trebuie să înțeleagă că nu mai merge așa și trebuie să înțeleagă că trebuie să fie ca la teatru”, a declarat, ironic, Gigi Becali, citat de sport.ro.

Cea mai mare problemă a fost că observatorul meciului a depistat, în peluză, un steag care ilustrează o cruce celtică și pe care era și un suporter cu o cagulă pe cap.

Peluza Nord a celor de la FCSB, mesaj înaintea meciului cu Viking, după ce UEFA a suspendat peluzele

Deși nu au voie la peluze, fanii din Peluza Nord și-au anunțat prezența la partida de joi.

„Joi vom sta la tribuna a II-a, inelele 2 si 3! Vă așteptăm alături de noi, pe stadion, să încurajăm echipa! Turul european al stadionului continuă… sperăm să se oprească aici și să revenim toți unde ne este locul, în peluză!”, a fost mesajul postat de Peluza Nord a celor de la FCSB.

Iată prețul biletelor pentru meciul cu Viking

VIP 1 – 150 LEI

VIP 2 – 100 LEI

VIP 3 – 75 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 1 – 50 LEI

TRIBUNELE 1 ȘI 2 – INELELE 2 ȘI 3 – 30 LEI.

FCSB poate să vândă pentru meciul de joi cu Viking 30.000 de bilete. Mihai Stoica a anunțat că s-au vândut deja aproape jumătate dintre ele.