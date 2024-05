Imperiul Netflix se clatină! Aplicația care face deja furori în România, o poți testa gratuit

Piața românească de video on demand (VOD) este din ce în ce mai diversificată, iar astăzi asistăm la un număr important de servicii, care mai de care, mai mari și cu conținut diversificat. Dar, se pare că Imperiul Netflix se clatină, având în vedere că vorbim la acest moment despre aplicația care face deja furori în România, și pe care o poți testa gratuit.

De la videorecorder la video on demand

Printre împătimiții acestor servicii video contra cost este știut faptul că conceptul de video on demand sau VoD își are rădăcinile cu 54 de ani în urmă, pe vremea când internetul era doar o idee într-un imens laborator.

Vorbim, bineînțeles, despre prima mișcare, aparatul de înregistrare video de acasă, care a apărut pe piață la mijlocul anilor 1970. Desigur, nu era un sistem complet de înregistrare video la cerere (VoD), dar puteai avea un anumit grad de control asupra momentului în care te uitai.

Adevăratul VoD permite consumatorului să decidă ce să vadă și să vadă mai mult sau mai puțin imediat. Problema este că, pe vremea televiziunii analogice, acest lucru ar fi necesitat un canal pentru fiecare utilizator, ceea ce era nepractic. Pentru ca acest lucru să fie posibil, era nevoie de televiziune digitală și de o conectivitate în bandă largă rezonabil de rapidă.

Până în anii 1990, se făceau experimente pe ambele maluri ale Atlanticului. Celebra companie americană Enron a format un joint venture cu Blockbuster pentru livrarea de filme prin fibră optică, deși afacerea a eșuat și nu a rezolvat prea mult problemele de afaceri ale Enron.

În Marea Britanie, Cambridge Digital Interactive Television a fost un proiect de pionierat care a furnizat cu succes VoD între 1994 și 1996, dar care a eșuat în cele din urmă din cauza problemelor de compensare a conținutului.

La început, televiziunea prin cablu a fost cea care a deschis calea în ceea ce privește VoD, deoarece, în special prin cablu digital, putea furniza cu ușurință lățimea de bandă pentru un serviciu de mare amploare. Companiile de telecomunicații au fost stimulate să își îmbunătățească vitezele de bandă largă pentru a putea concura cu cablul digital și, deseori, au lansat propriile servicii VoD.

Disponibilitatea pe scară largă a benzii largi a făcut ca internetul să treacă de la simpla comunicare bazată pe text la conținutul bogat pe care îl vedem astăzi. În 2005, un mic grup de angajați de la PayPal a creat un site pentru partajarea de videoclipuri, iar YouTube s-a născut.

Primul clip pe Youtube și apariția giganților de streaming

Primul videoclip încărcat vreodată pe YouTube, pe 23 aprilie 2005, a fost, inevitabil, despre animale. Intitulat „Me at the Zoo” (Eu la grădina zoologică), este vorba de 18 secunde în care un tânăr stă în fața incintei elefanților, în timp ce explică faptul că elefanții au trompe foarte, foarte lungi.

Serviciile comerciale VoD, precum platformele de streaming Netflix și Amazon Prime, au trecut de la a fi un depozit convenabil de conținut, echivalentul modern al magazinului Blockbuster, la crearea propriilor programe, de la drame precum „Orange is the New Black” la „The Grand Tour”.

În aceeași măsură, piața de VoD a evoluat, iar azi asistăm la un număr impresionant de servicii, precum cele oferite de Disney+, HBO Max (viitorul MAX), SkyShowtime, Paramount+, Hulu, recentul lansat Mubi, plus cele la nivel local, în Europa, Asia, Australia.

Piața românească de VoD anunță că imperiul Netflix se clatină

Cu un gigant ca Netflix, care multă vreme a deținut monopolul, cu un conținut extrem de variat și de mare, piețele locale au avut o evoluție relativ înceată, astfel că genul acesta de servicii naționale au apărut cu greu. Inclusiv pe piața românească, pe lângă marii giganți, utilizatorii români pot accesa hibrizi VoD.

După cum bine se știe, la nivel de distribuitori de servicii TV, toți marii jucători, precum Digi, Vodafone și Orange, au aplicațiile lor pe acest sistem, în care utilizatorii au acces la un număr limitat de canale TV, dar și la conținut premium, exclusiv. În aceeași categrie de hibrid întră și PROTV, Antena 1 și Prima, fiecare având platorfma sa, Voyo, Antena Play și, respectiv, Prima Play.

Dar toate aceste aplicații au acum un nou cocnurent, fiind vorba de aplicația care face deja furori în România, și pe care o poți testa gratuit, a celor de la Focus Sat. Compania avea să treacă de la sistemul clasic, de refurnizare servicii TV la digital, și doar prin intermediul alicației Focus Sat, care la această oră oferă două pachete de servicii de televiziune digitală, dar și conținut premium.

Aplicația poate fi testayă gratuit, timp de 7 zile

Tot conținutul va putea fi accesat gratuit, timp de 7 zile, ulterior plătind abonamentul, în funcție de ce pachet alegi. Așadar, pentru 32,5 lei și, respectiv 16 lei lunar, vei avea acces la o varitate de canale, precum și la o bibliotecă VoD interesantă, conform celor ilustrate mai jos.

În aceeași măsură, compania anunță că va aduce unul din cele mai controversate seriale franceze din ultimii ani, o poveste bazată pe evenimente care s-au întâmplat în realitate și care ar fi adus statului francez un prejudiciu de 1,6 miliarde euro.

Serialul produs în 2018, și denumit „D’argent et de sang” (Despre bani și sânge), va fi în exclusivitate pe Focus Sat. În afară de această premieră, utilizatorii vor descoperi și alte filme și seriale produse în Franța, Spania, sau Marea Britanie, de altfel seriale cu succes la public, iar asta arată că pe plan local, imperiul Netflix se clatină.