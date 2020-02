Probleme grave pentru Netflix și HBO. Sute de mii de abonați sunt implicați. Ce se întâmplă cu cele două platforme

Companiile mari de streaming, cum ar fi Netflix și HBO, caută să împiedice internauții care folosesc parolele și conturile altor persoane. Industria mass-media pierde miliarde de dolari în fiecare an din partajarea ilegală de conturi și parole, iar companii precum Netflix și HBO se uită la modalități de a se împiedica de practică, potrivit unui raport recent al Gerry Smith de Bloomberg.

Probleme grave pentru Netflix și HBO. Sute de mii de abonați sunt implicați

Problema de partajare a parolelor și potențialele caracteristici care ar putea ajuta la prevenirea acesteia sunt acum discutate de o alianță a industriei dedicată combaterii pirateriei online numită Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), care numără Amazon, Netflix, HBO și Disney ca membri. Unele tactici discutate pentru a preveni partajarea ilegală a parolelor includ resetări periodice ale parolei conturilor și coduri text către deținătorii de conturi, pentru a le permite să urmărească vizionarea de filme și emisiuni TV, potrivit raportului.

Se pare că alte tactici sugerate includ restricționarea accesului pe baza locației geografice a utilizatorului. Dacă cineva utilizează un cont de pe un dispozitiv de transmisie media ca un Roku într-o altă adresă decât adresa enumerată în cont, ar putea fi considerat nelegitim. Dar dispozitivele mobile precum smartphone-urile și tabletele, din cauza faptului că sunt mobile, nu ar fi limitate la locația geografică. Raportul a fost discutat chiar și despre recunoașterea amprentelor ca o caracteristică de autentificare.

Ce se întâmplă cu cele două platforme

Giganții media abordează problema cu precauție, relatează Bloomberg, pe fondul îngrijorării că ar putea strica experiența de vizualizare pentru utilizatorii legitimi ai contului. Dacă devine o sarcină să vă autentificați și să utilizați serviciul, utilizatorii legitimi pot renunța la acest serviciu. Și chiar dacă companiile reduc cu succes partajarea parolelor, nu există nicio garanție că utilizatorii ilegitimi s-ar înscrie și vor plăti serviciile, potrivit lui Guggenheim Securities Mike McCormack, care a vorbit cu Bloomberg. Industria recunoaște că partajarea legitimă a parolelor între conturi există și nu încearcă să se bazeze pe distribuirea de parole casual între prieteni și familie.

Un purtător de cuvânt al ACE a declarat pentru Business Insider că „nu este implicat în nicio executare legată de partajarea casual a parolelor între prieteni și rude, care este supus unor condiții de utilizare separate și specifice, determinate la discreția fiecărui furnizor legal de conținut creativ”. În schimb, se concentrează pe „furtul lucrărilor creative la scară masivă”, în mare parte cei care operează site-uri sau aplicații de piraterie. Un purtător de cuvânt al Netflix a declarat pentru Business Insider că nu schimbă nimic în termenii și condițiile sale curente, ceea ce permite mai multor persoane să utilizeze un singur cont în funcție de planul Netflix. Nivelul de top al Netflix permite patru dispozitive să transmită simultan fluxuri video, de exemplu.

„ACE rămâne concentrată pe misiunea sa principală de a proteja piața legală a conținutului creativ și de a reduce pirateria”, a spus purtătorul de cuvânt.

Acum Disney+ a sosit, Apple TV Plus a avut prima rundă de premii, și noi servicii precum NBC/Comcast’s Peacock și AT&T HBO Max sunt aproape de lansare. Deoarece lista serviciilor continuă să crească de la Netflix, Amazon Prime Video și Hulu (cealaltă platformă Disney), ai fi iertat că ai crezut că există un nou serviciu în fiecare săptămână.

Cu detaliile acum cunoscute pentru lansarea lui Peacock – în aprilie pentru clienții Comcast și în iulie pentru toți ceilalți – cu HBO Max care vine în mai – acum este un moment bun pentru a observa peisajul aglomerat de servicii de streaming. Planurile pentru Disney, Apple și HBO sunt relativ simple. Există un singur plan pentru fiecare serviciu care include streaming HDR 4K, descărcări pentru telefoane mobile și posibilitatea de vizionare a mai multor persoane simultan.

Netflix este un pic mai complicat cu cele trei planuri ale sale: încep de la 8,99 USD pe lună pentru un singur flux fără HD pe care îl poți descărca pe un singur telefon sau tabletă. Următorul plan este cel mai popular, 12,99 USD pe lună pentru două fluxuri în HD și posibilitatea de a descărca pe două dispozitive. În sfârșit, este și cel de 15,99 USD pentru patru fluxuri în HDR 4K și descărcări pe pană la patru dispozitive.

Peacock are, de asemenea, trei planuri, iar cel mai ieftin este gratuit – dar spre deosebire de celelalte, va trebui să urmăriți reclame. Plătești 5 dolari pentru Peacock și vei vedea în continuare reclame, dar vei avea acces la videoclipuri 4K. Va trebui să accesați versiunea lunară de Peacock în valoare de 10 USD pentru a scăpa de reclame.

Fiecare dintre serviciile de streaming concurente au propriul său grup de titluri notabile. De exemplu, Apple TV Plus este singurul loc în care poți urmări serialul ”The Morning Show” a lui Jennifer Aniston, în timp ce Disney Plus este locul în care vei putea urmări serialul ”Star Wars – The Mandalorian”. Între timp, HBO Max îi va avea pe ”Friends” după ce popularul serial a părăsit Netflix la începutul anului, în timp ce Netflix va găzdui ”The Office” cel puțin până în 2021, când se va îndrepta către Peacock.

Cei nostalgici pentru cele mai populare emisiuni din anii 2000 ale NBC, inclusiv ”30 Rock”, ”Friday Night Lights”, ”Parks & Recreation” vor opta spre Peacock, care este, de asemenea, casă pentru clasici precum ”Cheers” și „Everybody Loves Raymond„. Noul serviciu va oferi producțiile ”Keeping Up with Kardashians”, ”Two and Half Men”, „Chicago” și franciza „Law and Order”.

Apple TV Plus poate avea cea mai limitată selecție, dar este și cea mai ieftină fără reclame. Probabil că familiile vor gravita spre Disney Plus, cu catalogul său extins cu conținut familial, inclusiv filmele de acțiune live și filmele animate și emisiunile TV ale Disney, plus ofertele de la Pixar, Marvel, Lucasfilm și Național Geographic. Prin comparație, în timp ce HBO are ”Sesame Street”, Apple are ”Snoopy”, iar Netflix are o secțiune proprie pentru copii, niciuna dintre acestea nu oferă un accent singular pe producțiile de familie, ale celor de la Disney Plus. Peacock are o nouă serie ”Curious George”, plus franciza de la Dreamworks ”Despicable Me” și „Shrek”.

Dacă te uiți dincolo de producțiile celor de la Disney, vei găsi variante mari de conținut de diferite genuri la HBO, Peacock și Netflix. Însă, atunci când analizăm prețurile fără anunțuri pentru aceste servicii, sunt mai scumpe decât opțiunea de streaming Disney. Peacock rulează fără reclame cu 10 dolari pe lună, HBO Max 14,99 USD și cel mai popular plan al Netflix – acel plan „Standard” cu două fluxuri HD – cu 12,99 USD. pe lună.

Disney include, de asemenea, fluxuri HDR 4K de calitate superioară și intensificarea calității imaginii din HD tradițională, la un preț de abonament și este disponibilă pe diferite dispozitiv și platforme. Apple include 4K HDR pe unele dispozitive non-Apple, dar limitează caracteristicile premium, precum sunetul Dolby Atmos și imaginea Vision pentru produsele Apple. Netflix are 4K HDR, dar aveți nevoie de abonamentul de 15,99 USD pe lună.

Într-o declarație transmisă CNET, și purtătorul de cuvânt al WarnerMedia a confirmat că HBO Max va permite descărcări pentru telefoanele mobile și fluxuri multiple cu HDR 4K în viitor.

“Platforma HBO Max va sprijini descărcările pentru telefoanele mobile, iar detaliile privind fluxurile simultane vor fi disponibile mai aproape de lansare. 4K HDR este o parte a parcursului în dezvoltarea HBO Max, dar nu avem informații suplimentare pe care să le distribuim în acest moment.”, a spus purtătorul de cuvânt.

Peacock va permite trei fluxuri simultane pe toate nivelurile sale, dar 4K HDR va necesita un abonament la ofertele sale Premium, în timp ce descărcările pentru telefoanele mobile vor necesita opțiunea de premium gratuită. Acum aveți de unde alege și, conform bugetului personal, vă puteți alege ce serviciu doriți, ce plan doriți și, bineînțeles, ce vreți să vedeți.