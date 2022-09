Imagini îngrozitoare la ultima competiție la care participă Roger Federer. Un activist de mediu a intrat pe teren și a încercat să-și dea foc – VIDEO & FOTO

Roger Federer a anunțat că „Laver Cup” este locul în care spune „adio” tenisului. Competiția va fi însă cunoscută și drept locul în care un activist de mediu a intrat pe teren și a încercat să-și dea foc. Flăcările i-au cuprins mâna dreaptă, iar spectatorii s-au speriat îngrozitor.

Fanii au luat cu asalt Laver Cup, competiția găzduită de orașul Londra unde Roger Federer va juca pentru ultima oară în carieră. Duelul dintre Stefanos Tsitsipas și Diego Schwartzman a avut parte de un moment șocant și foarte bizar. Un activist de mediu a intrat pe teren, iar unii martori susțin că a încercat să-și dea foc. Alții spun că a încercat doar să atragă atenția și a aprins focul pe teren. Doar că flăcările i-au cuprins rapid mâna dreaptă și din imagini se vede cum încercă să stingă vâlvătaia.

Watch bizarre moment idiot tennis fan sets himself on fire during Laver Cup event at O2 Arena #LaverCup pic.twitter.com/Cr0AtiEZ2q

Oamenii de ordine au intrat pe teren și l-au evacuat, în huiduielile spectatorilor, după ce s-au asigurat că focul nu i-a provocat probleme serioase. Jurnaliștii de la fața locului spun că cel care a intrat pe teren este un activist care a dorit ca în acest fel să protesteze împotriva schimbărilor climatice. În mod special a vrut să atragă atenție că avioanele private sunt folosite excesiv în Marea Briatanie.

A few hours before Roger Federer’s final match at the Laver Cup in London, a protestor with a shirt that reads „end UK private jets” sets their arm on fire in the center of the court.

(AP/Kin Cheung) pic.twitter.com/ydegU4aV3I

— The Recount (@therecount) September 23, 2022