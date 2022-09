Ilie Năstase, amintire savuroasă cu Roger Federer. „Mi-a fost copil de mingi la un turneu”. Cum a reacționat când a aflat că s-a retras campionul elvețian – EXCLUSIV

Ilie Năstase are numai cuvinte de laudă la adresa lui Roger Federer, campionul care și-a anunțat retragerea la 41 de ani, după ce a câștigat 20 de titluri de Grand Slam. Fostul sportiv român spune că a fost impresionat de ușurința din jocul elvețianului și a mărturisit, în exclusivitate pentru playtech.ro, că acesta i-a fost copil de mingi la un turneu.

Ilie Năstase, reverență în fața lui Roger Federer

Ilie Năstase „își scoate pălăria” în fața lui Roger Federer. Spune că elvețianul este un mare campion, care a marcat istoria tenisului. Cel mai mult l-au impresionat finețea și naturalețea din jocul lui. Este convins că aceste calități nu le-a dobândit în urma unor antrenamente intense.

„Avem o ușurință foarte mare în joc. Nici nu îți dădeai seama că este la meci, parcă se antrena. Ăsta este un avantaj, nu este ca o muncă. Să îl luăm exemplu pe Nadal care aleargă ca un nebun și dă tare, Federer joacă lejer și are o finețe deosebită. Loviturile astea nu ai de unde să le copiezi, așa a simțit el. Asta nu te poate învăța niciun antrenor! Este foarte natural, nu este un muncitor. El nu se antrenează trei ore și după aia joacă cinci ore. Omul se antrena cât avea nevoie și intra pe teren. Nu are cum să nu îți placă așa cum joacă Federer”, a declarat, în exclusivitate pentru playtech.ro, Ilie Năstase.

Fostul jucător român l-a întâlnit de multe ori pe Roger Federer. Au depănat și amintiri. La 12 ani, elvețianul a fost copil de mingi la un turneu de la Basel.

„Îl cunosc foarte bine, ne-am întâlnit de mai multe ori. Mi-a fost și băiat de mingi la un turneu în Elveția, când avea 12 ani. Este un tip rezervat, nu vorbește mult. Este un tip foarte modest”, a mai afirmat Năstase.

Ilie Năstase: „El știe mai bine ce trebuie să facă”

Roger Federer are 41 de ani și a decis să se retragă din cauza accidentărilor. Nu a mai jucat tenis din iunie 2021. Ultima lui a apariție a fost pe iarba de la Wimbledon, iar meciul de adio va avea loc la Laver Cup, care începe pe 23 septembrie. Chiar dacă nu a jucat de mai bine de un an, jurnaliștii de la Forbes au calculat că a câștigat 90 de milioane de dolari doar din reclame și evenimente. Este pe primul loc, printre jucătorii de tenis, la capitolul câștiguri din acest an.

„Dacă a decis să se retragă este clar că el știe cel mai bine ce trebuie să facă. Se retrage omul când vrea el și când știe el. Mai aud pe unii care spun că trebuie să se retragă nu știu cine, să facă, să dreagă… Este un mare campion care a făcut foarte multe lucruri în tenis. Să nu-i uităm și pe cei din urmă și asta să facem și peste 20 de ani. Să nu-i uităm pe Djokovic sau Nadal, pe Sampras, Connors, McEnroe… Fiecare generație a avut jucătorii ei, buni și foarte buni. Mai aud pe unii pe la fotbal că îl compară pe Maradona cu Messi sau pe Pele cu Ronaldo. Asta este greșit și nu are nicio relevanță”, a mai spus Năstase.

Roger Federer a câștigat 103 turnee ATP și doborât multe recorduri. Mulți jurnaliști i-au spus „ultimul clasic al tenisului”.