Imagini indecente pe scena Românii au Talent. Smiley și Florin Călinescu au înghițit în sec

Concurenta Roberta Anghel le-a oferit un dans incediar telespectatorilor emisiunii „Românii au Talent”. Jurații au suspinat și au înghițit în sec, când au văzut prestația concurentei.

Roberta Anghel a venit la Românii au Talent, cu un număr incendiar de dans. Tânăra a încins imaginația bărbaților și a primit numai cuvinte de laudă.

”Mă numesc Anghel Roberta, am 25 de ani, m-am născut în Focșani, dar momentan locuiesc în București și sunt dansatoare și antrenoare de fitness. Inițial, am făcut zece ani de atletism de performanță și arbitraj de fotbal.

Am arbitrat timp de doi ani la liga a 5 a la băieți. Mama și bunica mea m-au susținut în tot ce am făcut și cu sport și cu dans și cu arbitraj. Mă consider o femeie sexy”, a spus Roberta în scurta sa prezentare.