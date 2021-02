Românii au Talent, Gabriel Dinu: Andi Moisescu a fost uimit: ”Apariția de senzație a sezonului!

Gabriel Dinu s-a prezentat la Românii au Talent și i-a uimit pe jurați. Concurentul are o poveste de viață fabuloasă si a prezentat ceva inedit pe scena show-ului.

Gabriel Dinu, artistul din garaj, i-a uimit pe jurații de la Românii au Talent. El s-a prezentat pe scena de la Românii au Talent pentru a-și prezenta operele de artă. Lucrările sale sunt făcute din fier vechi și sunt de-a dreptul impresionante. Jurații au fost uimiți de obiectele pe care realizează artistul. Gabriel are, totodată, o poveste de viață impresionantă.

”Mă numesc Dinu Gabriel, sunt din București, mai precis din Drumul Taberei, am 45 de ani, de profesie sunt tâmplar de 22 de ani. Totul a plecat de la vârsta de șase ani de când m-a dat la școală, am rămas repetent în clasa întăi și de acolo a plecat totul. Mie nu mi-a plăcut cartea de mic copil. Am fugit de acasă și vindeam ziare, asta până la vreo 12-13 ani. Apoi a venit Revoluția, era să fiu împușcat de trei ori, dar am scăpat. După Revoluție am văzut un film cu unul care ștergea niște geamuri într-o intersecție, a doua zi m-am dus și eu. Aveam 14 ani, voiam să fac bani. Am șters geamuri până la 20 de ani, până am plecat în armată. Nu e de râs, făceam mulți bani. Când am venit din armată m-am angajat ca tâmplar. După 22 de ani de tâmplărie am ajuns cu două hernii, una cervicală și una lombară”, a spus Gabriel.