Smiley și Pepe, consumatori de droguri? Un interlop rupe tăcerea și spulberă tot ce știai despre artiști

Interlopul Boncu a aruncat bomba și a povestit cum i-ar fi preparat cocaină la bong lui Smiley. Toată întâmplarea ar fi avut loc într-un club din Capitală, conform declarațiilor șocante făcute de interlopul Lucian Boncu, din 23-24 iulie 2019.

Potrivit pressalert.ro, DIICOT a instalat o cameră în apartamentul din Giroc al interlopului Lucian Boncu.

Astfel, au fost surprinse discuții în care bărbatul povestea că ‘cea mai mare greșeală’ este că s-a dus la clubul Loft și că a vrut să-i arate unui amic de-al său cum se consumă cocaina. În același club se afla și Smiley.

În înregistrarea DIICOT reiese că Boncu a dezvăluit că artistul ar fi spus că vrea ce a pregătit „băiatul de la Timișoara”. De asemenea, Boncu a afirmat despre Pepe că ar fi cumpărat zeci de grame din ‘drogul zeilor’.

‘Avea ca lumea. Hai să-ți arăt o schemă. Dă-mi o sticlă și un pai, staniol. Îmi dă staniolul, îi fac ăsta. Era Smiley și el. Știe ăsta sau îl scot afară? Nu, nu, că e profesor. Zice Smiley ce e asta? Îi zic, stai să vezi. Iau și o vărs în apă. Băă, ai stricat-o. Fraiere, am diluat-o, dă bicarbonatul. Am trimis pe una că nu aveam bicarbonat. Am făcut-o cu bricheta că nu aveam cum să încălzești în birou la el. Îi fac, îi pun o bucată și îi spun ‘Fii atent, tragi la final și ții în piept’. Nu a mai scos afară. A tras un fum și a zis ‘Nu mai merg să cânt’. Bă, ai înnebunit. Băi, Andrei, că așa îl cheamă, Andrei, du-te și cântă și vino înapoi’, a spus Boncu.