Românii au Talent, Sylar mentalistul: Cum l-a ajutat Smiley, pe scenă. Reacțiile au fost uluitoare

Sylar, mentalistul s-a prezentat la Românii au Talent si i-a „fermecat” pe jurați. Concurentul l-a folosit pe Smiley drept asistent, pentru a-și putea realiza numărul de magie.

Sylar are 33 de ani, este din Constanța și de 11 ani locuiește la Londra. Mentalistul Sylar l-a folosit pe Smiley drept asistent la Românii au Talent. Tânărul și-a început cariera privind pe internet la marii mentalisți. Așa a aflat ca este pasionat de magie și s-a reorientat din punct de vedere profesional. Inițial a fost barman.

”Este prima oară când am așa public mare în România. Nu am mai făcut un show în română de zece ani așa că sunt complet emoționat.

Mă numesc Bogdan Mangu, Sylar este numele meu de scenă. Am 31 de ani, sunt din Constanța, dar stau în Londra de 11 ani. Pasiunea mea pentru magie a venit când lucram la un bar în Constanța, care era ziua bar și noaptea club.

Ziua nu era nimeni la bar și mă plictiseam și mă uitam pe YouTube, așa l-am descoperit pe David Blaine. Astfel am început să învâț niște trucuri pentru clienți și de acolo am început, am exersat foarte mult și am realizat că pot să fac asta ca și meserie și dea atunci mi-am zis, o să fiu magician”, a spus Syler în prezentarea sa.