Imagini din interiorul elicopterului. Cum a fost filmat Kobe Bryant, înainte de tragedie. Coincidență bizară

Au apărut primele imagini din interiorul elicopterului prăbușit, accident în urma căruia legendarul baschetbalist Kobe Bryant și-a pierdut viața, alături de fiica lui și de alte șapte persoane. Imaginile ai fost surprinse de un alt pasager, cu doar câteva zile înainte de producerea tragediei.

Materialul video a fost distribuit pe Twitter și a fost filmat de un pasager cu câteva zile înainte de tragedia în care și-au pierdut viața Kobe Bryant, fiica lui și alte șapte persoane. Pe imagini se observă un tânăr aflat pe același loc pe care a stat și legendarul baschetbalist. Acesta se uită pe geam, în timp ce elicopterul se ridică deasupra Oceanului Pacific.

Spre deosebire de vremea rea și ceața densă care au dus la producerea accidentului, în ziua în care videoclipul a fost filmat cerul era senin. Materialul video a fost postat pe Twitter de userul IWiIlkaga, alături de mesajul: „Video din interiorul elicopterului în care s-a aflat Kobe Bryant, făcut în urmă cu o săptămână. Fratele meu locuiște în Los Angeles. El are un video cu elicopterul în care s-a aflat săptămâna trecută. Numărul de pe aparatul de zbor este același cu cel de pe elicopterul în care s-a aflat Kobe. #N72EX wow.”

Video from inside Kobe’s helicopter from last week pic.twitter.com/JzrpIyJpE2

— Rocky KAG 🌐 (@IWiIlkaga) 27 ianuarie 2020