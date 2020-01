Kobe Bryant a murit, după ce elicopterul în care se afla s-a prăbușit! Ce a lăsat în urmă jucătorul care a scris istorie în baschet

Fostul mare jucător de baschet Kobe Bryant a murit duminică, la vârsta de 41 de ani. Elicpetrul în care se afla s-a prăbușit în Calabasas, un orășel din California, Statele Unite ale Americii. A fost în topul celor mai bogați sportivi din lume all-time, judecând după contractele fabuloase de publicitate.

Kobe Bryant călătorea, duminică, alături de trei oameni, când elicopterul său privat s-a prăbușit. Autoritățile au fost alertate la ora 10.01 că aparatul de zbor s-a prăbușit. Pompierii au fost trimiși imediat la fața locului pentru a stinge flăcările.

Mai mult, una dintre fiicele lui Kobe Bryant, Gianna Maria, denumită și GiGi, în vârstă de 13 ani, se afla alături de tatăl ei la bordul elicopterului, în momentul prăbușirii. Cei doi au murit, împreună cu celelalte trei persoane din aeronavă.

Potrivit mirror.co.uk, aceștia mergeau la Academia Mamba, unde voiau să joace baschet. Academia se află în apropierea orașului Thousand Oaks, Los Angeles. Potrivit presei internaționale, Vanessa, nu se afla la bordul aeronavei. Acesta și celelalte trei fiice ale lor, Natalia, Bianca și nou-născura Capri (iunie 2019) nu au fost implicate în accident.

Americanii sunt în stare de șoc după ce Kobe Bryant a murit în accident de elicopter. Acesta a fost considerat de către unii dintre ei chiar mai mare decât legendarul Michael Jordan. Când s-a retras din baschet a declarat o frază care a rămas întipărită în memoria fanilor: „Nu puteam să-mi doresc mai mult de la viaţa asta. A fost absolut minunat. Nu-mi vine să cred că s-a terminat”.

🇺🇸 Kobe Bryant has died in a helicoper crash in Calabasas Sunday morning, TMZ Sports has confirmed.

